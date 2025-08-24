Как два разных человека: фото экс-мера Херсона "до" и "после" плена растрогали украинцев

Читатели "Телеграфа" в шоке

Украина и Россия провели комбинированный обмен военнопленными. Среди освобожденных из плена РФ есть и бывший мэр Херсона Владимир Николаевенко.

В сети показали его фото после плена. "Телеграф" сравнил фото с тем, каким был Николаенко до войны.

На первом фото мужчина выглядит более здоровым. У него были черные усы и очень красивая прическа. На втором фото он выглядит измученным, оно и не удивительно, ведь в плену он провел много времени.

Реакция украинцев

Читатели "Телеграфа" отреагировали на это в Facebook они написали свое мнение относительно возвращения и вида Николаенко.

В комментариях под постом об увольнении бывшего мэра Херсона Владимира Николаевенко украинцы выражают разные эмоции и мнения.

Многие выражают благодарность Богу за возвращение и желают быстрого выздоровления. Они пишут о радости от того, что героя наконец-то освободили из русского плена, и желают ему крепкого здоровья.

Некоторые комментаторы выражают возмущение действиями российских властей, называя их палачами и выражая надежду на справедливое наказание. Люди пишут о том, что россияне должны ответить за свои преступления.

Многие украинцы выражают уважение Николаенко, называя его настоящим патриотом и героем Украины. Они отмечают его мужество и преданность родной земле.

Некоторые комментаторы обращают внимание на внешний вид освобожденного мэра, выражая соболезнования из-за того, как плен оказал влияние на его здоровье и внешность. Люди пишут о том, насколько он измучен выглядит после продолжительного заключения.

Также есть комментарии о том, что таких людей, как Николаенко, должно быть больше во власти — настоящих патриотов, которые не изменили своей стране даже в самых сложных обстоятельствах.

Что известно о похищении Владимира Николаенко и его пленении

Эксмер Херсона российские военные похитили 18 апреля 2022 года. Накануне бывший мэр Херсона получал угрозы местных коллаборантов.

Долгое время о нем не было никакой информации, пока представители Международного комитета Красного Креста не подтвердили, что он находится в российской неволе.

Руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram обнародовал видео с уволенным Владимиром Николаенко. Он добавил, что еще в 2022 году у него была возможность вернуться, но сознательно отказался от обмена в пользу тяжелобольного сокамерника. Владимир настаивал, чтобы прежде всего спасли жизнь того мужчины, ведь его состояние в неволе было критическим.

Владимир Николаевенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 год. Также был участником местного Евромайдана.

Ранее "Телеграф" писал, где кафиры содержат нашу коллегу Ирину Левченко.