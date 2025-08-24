Наче дві різні людини: фото ексмера Херсона "до" та "після" полону розчулили українців

Читачі "Телеграфу" шоковані

Україна та Росія провели комбінований обмін військовополоненими. Серед звільнених з полону РФ є і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

У мережі показали його фото після полону. "Телеграф" порівняв фото з тим, який був Миколаєнко до війни.

На першому фото чоловік має більш здоровий вигляд. У нього були чорні вуса та надзвичайно красива зачіска. На другому фото він виглядає змучено, воно й не дивно, адже у полоні він провів багато часу.

Реакція українців

Читачі "Телеграфу" відреагували на це у Фейсбук вони написали свою думку щодо повернення та вигляду Миколаєнка.

У коментарях під постом про звільнення колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка українці виражають різні емоції та думки.

Багато людей висловлюють подяку Богу за повернення та зичать швидкого одужання. Вони пишуть про радість від того, що героя нарешті звільнили з російського полону, та бажають йому міцного здоров'я.

Деякі коментатори висловлюють обурення діями російської влади, називаючи їх катами та висловлюючи надію на справедливе покарання. Люди пишуть про те, що росіяни мають відповісти за свої злочини.

Чимало українців висловлюють повагу до Миколаєнка, називаючи його справжнім патріотом та героєм України. Вони відзначають його мужність та відданість рідній землі.

Деякі коментатори звертають увагу на зовнішній вигляд звільненого мера, висловлюючи співчуття через те, як полон вплинув на його здоров'я та зовнішність. Люди пишуть про те, наскільки він змучений виглядає після тривалого ув'язнення.

Також є коментарі про те, що таких людей, як Миколаєнко, має бути більше у владі — справжніх патріотів, які не зрадили свою країну навіть у найскладніших обставинах.

Що відомо про викрадення Володимира Миколаєнка та його полон

Ексмера Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Напередодні колишній мер Херсона отримував погрози від місцевих колаборантів.

Довгий час про нього не було жодної інформації поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що він перебуває у російській неволі.

Керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram оприлюднив відео зі звільненим Володимиром Миколаєнком. Він додав, що ще у 2022 році він мав можливість повернутися, але свідомо відмовився від обміну на користь важкохворого співкамерника. Володимир наполягав, щоб перш за все врятували життя того чоловіка, адже його стан у неволі був критичним.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Також був учасником місцевого Євромайдану.

Раніше "Телеграф" писав, де окупанти утримують нашу колегу Ірину Левченко.