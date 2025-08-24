Были в плену с 2022 года: в Украину вернулись бывший глава Херсона и журналист (обновлено)

Украина и Россия провели новый обмен пленными

Бывший городской глава Херсона Владимир Николаенко вернулся из российского плена в ходе нового обмена. Кроме того, из плена вернулся журналист Дмитрий Хилюк.

Об этом сообщили местные издания Вгору и Мост со ссылкой на племянницу Николаенко Анну Коршун-Самчук. Отмечается, что обмен проводили в формате 146 на 146, но других деталей издания не сообщили.

Как известно Николаенко взяли в плен 18 апреля 2022 года, после чего уже мертвый коллаборант Кирилл Стремоусов неоднократно предлагал ему сотрудничать. Когда оккупанты несколько получили отказ, то предложения сменились на угрозы.

В конечном итоге его вывезли в Крым или в Россию и после ноября 2022 года о его судьбе было ничего не известно. Николаенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 год и принимал участие в событиях Революции Достоинства.

Стоит отметить, что "Медийная инициатива за права человека" сообщает о том, что из плена также вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. 4 марта 2022 года он находился в своем доме в селе Козаровичи в Киевской области, откуда его и похитили россияне. Сначала его удерживали в колонии в Брянской области, а затем перевели в колонию во Владимировскую область.

Дмитрий Хилюк

Хилюк после плена

Позже информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину вернули пограничника Виталия Гиренко, последнего защитника острова Змеиный. Он три с половиной года провел в плену.