Возможен ли "обмен территорий"? Зеленский сказал, сколько времени России нужно для захвата Донбасса

Зеленский объяснил позицию Украины относительно оккупированных территорий

Россия хочет, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В последние дни поднимался вопрос даже так называемого обмена территориями. Президент Украины Владимир Зеленский уверен — заявления России о способности оккупировать Донетчину до конца года — болтовня.

Об этом он говорил на закрытой встрече с журналистами, на которой находился корреспондент "Телеграф". Он подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения Россия оккупировала не ⅔ области, ведь Крым и треть Донбасса они захватили раньше. Зеленский оценивает количество оккупированной территории Донецкой области в 67-69%, и на это россиянам понадобилось четыре года.

Чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года. Это наша земля. Владимир Зеленский, президент Украины

Для президента Донетчина часть семейной истории. Во время 2-й Мировой войны дед Зеленского сражался с нацистами за Мариуполь, Краматорск, Славянск. Таких семей было много. И для Украины в целом это болезненный момент истории и часть жизни.

Что с оккупацией части территорий Харьковщины, Сумщины, Николаевщины

Разговаривая с медиа о других оккупированных территориях президент высказался однозначно. Он считает, что через несколько месяцев россиян отбросят с участков приграничья в Сумской области.

Если мы говорим о Сумщине или Харьковщине, "русские" их не получат Владимир Зеленский, президент Украины

Что касается Николаевщины, то речь идет о Кинбурнской косе, которую они вроде бы готовы отдать. Президент отметил, что она нужна россиянам для одного — блокировать море от Украины.

Подытоживая, Зеленский подчеркнул, что юридически Украина не признает оккупацию, это его позиция, касающаяся всех временно оккупированных территорий. Что касается обмена территориями, президент считает, что нужно сначала узнать, что будет декларировать Россия.

