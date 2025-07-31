Жива, но до сих пор в плену: стало известно, где оккупанты удерживают нашу коллегу Ирину Левченко

Родные впервые получили письмо от пленной

После почти двух с половиной лет плена стало известно, где именно россияне удерживают плененную украинскую журналисту из Мелитополя Ирину Левченко. Женщина впервые за это время передала письмо родным через правозащитников.

Об этом пишет РИА Пивдень. Отметим, что 6 мая 2023 года россияне без объяснений задержали супругов Ирину и Александра Левченко просто посреди улицы.

Как отмечала сестра Ирины, сначала журналистку удерживали в Мелитополе:

"Нам передали, что она держится, жива, находится на территории Мелитополя, они ее не вывезли. Передали, что кормят дважды в день, дважды выводят на прогулку и в туалет, сухпаек дают, а для женщин что-то вроде кровати. Вот такие условия. Больше ничего невозможно узнать, спрашивать не у кого. Передают, что Ирина жива, а вот о Саше вообще мы ничего не знаем, жив или нет. Потому что болел в последнее время".

Факт задержания российская сторона не подтверждала. Но через год из плена выпустили Александра. Об Ирине не было никакой информации.

Александр и Ирина Левченко

Однако несколько недель назад сестра пленной журналистки получила письмо. В нем Ирина Левченко указывает, что она содержится в Донецком СИЗО, но может быть переведена в Симферополь на суд. Как отмечают журналисты, остается неизвестным, по какой статье ее будут судить.

Ирина Левченко

Напомним, ранее мы писали, что год назад погиб Андрей Топчий – защитник Украины и бывший журналист издания "Телеграф". 20 апреля 2024 года мужчина принял свое последнее сражение в районе Роботиного Запорожской области.