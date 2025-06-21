Владимир Зеленский предоставил доказательства

В России прокомментировали то, что при возвращении тел погибших защитников Украины были обнаружены тела российских солдат. Кремль не признал этот факт, запустив очередную басню об "украинской пропаганде". Президент Украины Владимир Зеленский предоставил доказательства.

Соответствующее заявление сделал помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский. По его словам, тела россиян переодетых в форму ВСУ могли обнаружить только в одном случае.

"Допускаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше "украинские пропагандисты" вспомнили методичку, которой их обучали старшие товарищи", — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что даже предъявление документа одного из солдат – военного билета старого образца, не доказательство. Ведь в России их сейчас якобы вообще не используют.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что среди тел погибших было обнаружено по меньшей мере 20 россиян. И об этом свидетельствуют данные не только экспертизы, но паспорта и другие документы.

"Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Они подбрасывали нам трупы своих граждан. Иногда эти тела даже с российскими паспортами", — сказал президент.

Паспорт гражданина РФ, который нашли при возвращении тел

Доказательства того, что Кремль вместе с телами украинцев отдал и своих солдат.

Зеленский о телах россиян

Напомним, что Украина и Россия во время второго раунда переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными, тяжело ранеными и возвращении тел погибших. Однако, несмотря на попытки РФ сорвать это, Украина все же получила более 6000 погибших. Но в ходе исследования было обнаружено, что среди них есть погибшие россияне.

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