Черепа, ленты и не только. В Карпатах есть дом, который следует обходить стороной (видео)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Автор
Горы
Горы. Фото Коллаж "Телеграф"

Есть несколько версий по происхождению мистических атрибутов

Село Косов Верх в Закарпатской области может поразить. Туристы заметили удивительные вещи.

Соответствующее видео разместили в Тике Ток. Там показали находку отдыхающих.

Группа молодых путешественников во время похода в Карпатах наткнулась на заброшенную хижину, которая буквально шокировала их своим содержимым. В горах туристы обнаружили деревянное сооружение с необычными мистическими атрибутами.

Рядом с хижиной они обнаружили череп животного, украшенный красными лентами, желтые стрелки-указатели на столбах и другие странные предметы, вызывавшие у них немалый страх.

Возможные пояснения находки

Есть несколько версий происхождения этих мистических атрибутов:

Традиционные обряды и верования

Для этой местности подобные находки не являются чем-то чрезвычайным. По древним карпатским легендам, в горах живут мольфары — народные целители и знатоки тайных знаний, а также ведьмы и другие мистические существа. Череп животного с красными лентами может являться частью древнего обрядового ритуала или оберегом от злых духов.

Защита от туристов

Другая версия заключается в том, что владельцы или местные жители намеренно расставили эти предметы, чтобы отпугнуть любознательных туристов от определенной территории. Такой способ "психологической защиты" иногда используется в горных районах для сохранения конфиденциальности.

Современные эзотерические практики

Возможно, хижина используется современными последователями эзотерических учений или неоязыческих течений для проведения ритуалов и медитаций.

