"Фламинго" вышли на охоту: украинские ракеты поразили первую цель оккупантов (фото, видео)

Украина нанесла удар несколькими ракетами по объекту ФСБ

В оккупированном Крыму утром 30 августа украинские ракеты поразили заставу ФСБ и патрульные катера на воздушной подушке. Изначально СМИ сообщили, что удар был нанесен ракетами "Нептун", однако теперь появилась информация о том, что это были ракеты "Фламинго".

Об этом сообщило издание "Милитарный" со ссылкой на свои источники в военных кругах. Речь идет об ударе по объекту неподалеку от Армянска.

Утром 31 августа мониторинговый канал "Николаевский Ванек" показал короткий ролик, на котором видны запуски нескольких "Фламинго". Он не указал, куда полетели ракеты, но "Милитарный" пишет, что именно эти ракеты полетели на Армянск.

Факт прилета подтверждают спутниковые снимки Copernicus Data Space Ecosystem. Левый снимок был сделан 28 августа, а правый — 31 августа.

Снимки места прилета

В результате атаки было повреждено шесть катеров на воздушной подушке и был убит один военный. Издание информирует, что пограничные отряды ФСБ обычно используют катера А-8 Хивус и А25ПС.

А25ПС

А-8 Хивус

Как сообщалось ранее, о наличии у Украины крылатых ракет "Фламинго" стало известно 17 августа. Известно, что они способны пролететь до 3000 километров на скорости до 950 км/ч и нести боевую часть в около тонны.