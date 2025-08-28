Когда наши "Фламинго" и "Длинные Нептуны" могут полететь на Москву и почему этого еще не произошло

При каких условиях украинские ракеты смогут ударить по столице России

У Украины есть свои дальнобойные ракеты. Среди них — "Фламинго" с озвученной дальностью примерно 3000 километров и так называемый "Длинный Нептун", первое изображение которого могло "засветиться" совсем недавно. Предполагают, что его дальность – около 1000 километров.

Такая дальность позволяет Украине нанести удар по столице России — Москве, как любят говорить российские пропагандисты "центру принятия решений". Однако старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный уверен, что такие удары не целесообразны. Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

В Москве и городах-спутниках есть большое количество военных объектов, в то же время это один из самых защищенных регионов России наравне с "дачей" Владимира Путина в Валдае. Это причина, почему по Москве так редко наносят удары. Украинские усилия сосредоточены на максимальной эффективности ударов, говорит эксперт.

На территории РФ есть множество целей, которые Москва не способна прикрыть своими ПВО. Для примера та же Усть-Луга, важный объект, но россияне не нашли достаточно средств для ее прикрытия. Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества

В случае планирования удара по Москве такая операция будет многоуровневой. По словам аналитика, главная задача – обойти российскую эшелонированную систему противовоздушной обороны, чтобы дроны и ракеты дошли до цели. Делать это можно только тогда, когда ракет будет достаточно много.

Для удара по Москве нужно будет сотни дронов и десяток ракет, чтобы часть из них могла бы добраться до цели. Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества

Земляной приводит пример удара по командному пункту Марьино в Курские области в 2024 году. Силы ПВО РФ истощали дроны, а лишь затем нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP.

Удар по командному пункту Марьино в Курской области

Напомним, это был первый случай использования подобных ракет по территории РФ. Тогда сообщали о гибели русских и северокорейских военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем еще, кроме дальности, отличаются "Фламинго" и "Нептун". По ракете "Фламинго" уже заявлялась информация о ее боевом использовании, но детали не распространялись. Количество выпущенных ракет радикально различается в разных источниках — от менее 10 до более чем сотни.