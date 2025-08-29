Новейшие ракеты "Фламинго" уже попали в скандал. Что известно и есть ли "зрада" на самом деле

Журналистское расследование вызвало большой резонанс

В пятницу, 29 августа, Kyiv Independent опубликовала материал о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) якобы расследует деятельность изготовителя ракеты "Фламинго". Газета ссылается на пять информированных источников, не раскрывая их имена.

Из-за общественного резонанса НАБУ было вынуждено давать опровержение, а народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале – разъяснения.

В статье говорится, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая производит беспилотники FP-1 и крылатую ракету Flamingo. Следствие проверяет возможное завышение стоимости компонентов и объёмов поставок военной техники.

Также особое внимание вызвали возможные связи Fire Point с бизнесменом Тимуром Миндичем — давним соратником Владимира Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95".

Компания за короткий срок стала одним из крупнейших подрядчиков Минобороны. В 2024 году объем продаж её дронов составил около 13,2 млрд гривен (примерно 320 млн долларов), что равняется почти трети бюджета ведомства на беспилотники. Было реализовано около двух тысяч FP-1 по цене порядка 55 тысяч долларов за единицу, пишут журналисты.

Всего за год число сотрудников выросло с 18 до 2 200 человек, а доходы — с 4 млн до более чем 100 млн долларов. Сейчас Fire Point способна ежедневно производить до сотни дронов и планирует в 2025 году выпустить около девяти тысяч единиц, не считая ракет Flamingo.

Руководство компании подтвердило изданию факт расследования, однако отвергло обвинения. По словам технического директора Ирины Терех, дело связано с общим процессом проверок закупок в оборонной сфере, а слухи о коррупции — "инсинуации конкурентов".

Представитель НАБУ отказался от комментариев, заявив, что агентство не может обсуждать эту информацию, "поскольку это касается тайны расследования".

По словам источника газеты в правительстве, расследование началось около четырех месяцев назад и в настоящее время "является приоритетом". Вскоре после начала расследования СБУ арестовала двух сотрудников НАБУ по подозрению в государственной измене.

Что касается расследования в отношении Fire Point, то оно продолжается, никаким физическим или юридическим лицам обвинения не предъявлены.

Журналистское расследование Kyiv Independent вызвало общественный резонанс, в результате чего СМИ распространили информацию и начали массово посылать запросы в антикоррупционные органы.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, написал в своем Telegram-канале:

Маленькое, но очень важное уточнение. По моей информации, расследования НАБУ по ракетам нет. Об этом и первый источник (KyivIndependent) и не писали. Почему-то новость неправильно все воспринимают. Слышал, что есть вопросы к дронам. Так что не путайте Ярослав Железняк

Затем ситуацию прокомментировали в НАБУ.

"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не проводят расследование относительно упомянутой в медиа ракеты "Фламинго"", – говорится в публикации.

Между тем, украинцы уже понесли "зраду". В комментариях они писали, что не такое уже то "Фламинго" розовое и пушистое, а некоторые даже сомневались в том, что ракета существует.

Ранее мы писали, что производство украинской ракеты "Фламинго" никогда не было расположено под Киевом. Хотя пропагандисты активно распространяют соответствующие фейки.