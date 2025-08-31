"Фламінго" вийшли на полювання: українські ракети вразили першу ціль окупантів (фото, відео)

Україна завдала удару кількома ракетами по об’єкту ФСБ

В окупованому Криму вранці 30 серпня українські ракети вразили заставу ФСБ та патрульні катери на повітряній подушці. Спочатку ЗМІ повідомили, що удару було завдано ракетами "Нептун", проте тепер з’явилася інформація про те, що це були ракети "Фламінго".

Про це повідомило видання "Мілітарний" із посиланням на свої джерела у військових колах. Йдеться про удар по об’єкту неподалік Армянська.

Вранці 31 серпня моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" показав короткий ролик, на якому видно запуски кількох "Фламінго". Він не зазначив, куди полетіли ракети, але "Мілітарний" пише, що саме ці ракети полетіли на Армянськ.

Факт прильоту підтверджують супутникові фотографії Copernicus Data Space Ecosystem. Лівий знімок було зроблено 28 серпня, а правий — 31 серпня.

Знімки місця прильоту

Внаслідок атаки було пошкоджено шість катерів на повітряній подушці та вбито одного військового. Видання інформує, що прикордонні загони ФСБ зазвичай використовують катери А-8 Хівус та А25ПС.

А25ПС

А-8 Хівус

Як повідомлялося раніше, про наявність в Україні крилатих ракет "Фламінго" стало відомо 17 серпня. Відомо, що вони здатні пролетіти до 3000 кілометрів на швидкості до 950 км/год і нести бойову частину близько тонни.