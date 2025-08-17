В сети показали украинскую крылатую ракету с "птичьим" названием": что известно об этом оружии (фото)

Пользователи и эксперты уже заметили, что ракета "Фламинго" очень похожа на крылатую ракету FP-5.

В Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км. Это, конечно, не российский ядерный "аналоговнет", но это большой и неприятный сюрприз для россиян.

Фото опубликовал у себя на странице Ефрем Лукацкий, украинский корреспондент. По его словам, фото сделано в производственном цехе украинской компании Fire Point 14 августа 2025 года, локация засекречена.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью свыше 3 000 км уже в серийном производстве", — сказано в его сообщении.

Крылатая ракета "Фламинго"

При этом пользователи и эксперты уже заметили, что ракета "Фламинго" очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую разработала компания Milanion Group из ОАЭ. Впервые ракета была представлена на оружейной выставке IDEX-2025 в начале этого года. По данным разработчика, ракета имеет следующие тактико-технические характеристики:

Дальность полета: до 3000 км;

Высота полета: до 5 км;

Максимальная скорость: до 950 км/ч;

Крейсерская скорость: 800-900 км/ч;

Максимальный стартовый вес: 6 тонн;

Размер боевой части: одна тонна (1000 кг);

Возможность запуска: воздушная и наземная;

Система наведения ракеты: инерционно-спутниковая комбинированная, устойчивая к воздействию РЭБ.

Крылатая ракета FP-5

Крылатая ракета FP-5

Напомним, что в июне прошли испытания украинской баллистики "Сапсан" в боевых условиях. При этом о первых удачных испытаниях украинской баллистики президент Владимир Зеленский заявлял еще в октябре 2024 года, однако если сейчас это оружие уже действительно готово к серийному производству, то это может стать еще одной "козырной картой" Украины в противостоянии с врагом. Как появление своего дальнобойного оружия может повлиять на ход войны, разбирался "Телеграф".

Также ранее "Телеграф" писал, что Украина способна стать одним из ведущих военных государств Европы. Об этом свидетельствует не только рост ее оборонного производства, но и уникальный боевой опыт, полученный за три года полномасштабной войны.