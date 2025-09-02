Укр

Последний свидетель легендарного Евбаза: где в Киеве эта улица и как она называется (карта)

Катерина Шполянская
Читати українською
Фото Коллаж "Телеграфа"

Это одна из самых интересных частей городской истории, сочетающая неповторимый архитектурный шарм с богатым культурным наследием

Среди многих киевских улиц Дмитровская имеет особое место – каждый дом рассказывает собственную историю. Протяженностью около 1,8 км она расположена в Шевченковском районе и не просто соединяет Галицкую и Лукьяновскую площади – она соединяет прошлое с современностью, сохраняя память о купеческом Киеве XIX века, советской эпохе и независимой Украине.

Прогулка по Дмитриевской – это путешествие через время, где рядом с современными зданиями стоят архитектурные свидетели эпохи историзма, а каждый квартал имеет свою неповторимую атмосферу и историю. "Телеграф" расскажет о ней поподробнее.

История и происхождение названия

Улицу проложили в период между 1838 и 1849 годами, и, по одной из версий, ее название произошло от фамилии киевского купца Дмитриева, жившего в районе. С 1939 по 1993 год улица называлась в честь советского государственного и партийного деятеля Вячеслава Менжинского – была известна как улица Менжинского. С обретением Украиной независимости историческое название Дмитровская было восстановлено в 1993 году.

Улица Дмитриевская играла немаловажную роль в транспортной системе города с начала XX века, когда здесь проложили трамвайную линию. Она до сих пор соединяет разные части города.

Архитектурное наследие

Застройка улицы началась во второй половине XIX века, преимущественно одно- и двухэтажными "образцовыми" домами в стилях историзма, эклектики и ренессанса. Большинство старых зданий были снесены в 1980-х годах, однако сохранились памятники, такие как дома 19-А и 19-Б (архитектор Андрей-Фердинанд Краусс), бывшая колбасная фабрика Карла Бульона, дома № 35-А, 52 и 10 1910 году.

Пример старой постройки ул. Дмитриевской

Особенно ценен деревянный магазин 23-А, датированный 1830-ми годами. Он неоднократно страдал от пожаров, и сейчас на его месте планируется строительство жилого клубного дома.

Трамвай на Дмитровской

Культурная и социальная роль

Дмитриевская была центром легендарного Еврейского базара (Евбаза), оставившего заметный след в истории района и атмосфере улицы. Здесь размещались многочисленные предприятия, мастерские, магазины – уникальное по духу место старого Киева. В районе сохранились следы бывшей Солдатской слободки — квартала отставных солдат русской армии, где стояли мельницы и винокурни, что придавало историческую глубину этому микрорайону.

Дома середины XIX века на Дмитровской

Ранее "Телеграф" рассказывал об улице, которая знает все тайны Киева за 1000 лет. Эта улица – не просто часть города, а живой музей, где прошлое и настоящее ведут диалог.

