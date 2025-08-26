Итальянский след в Киеве: в честь какого тосканского города названа улица в столице и где она находится

Это символ дружбы между Украиной и Италией

Представьте себе: вы прогуливаетесь по киевским улицам и вдруг оказываетесь во… Флоренции! Нет, это не магия и не путешествие во времени. Прямо в самом сердце Левобережья среди обычных киевских домов скрывается улица с итальянской душой и романтической историей, о которой знают далеко не все киевляне.

Почему советские власти 1969 года решили "перенести" кусочек Италии в столицу Украины? Что общего у киевской Никольской слободки с городом Возрождения? И какой секрет скрывает скромная мемориальная доска на этой улице?

География и транспортное сообщение

Улица Флоренции раскинулась от улицы Раисы Окипной до улиц Ованеса Туманяна и Бориса Матроса, живописно простираясь вдоль Русановского канала. Ее длина составляет около 660 метров, что делает улицу удобной для пешеходных прогулок и повседневного передвижения по городу.

Особой изюминкой улицы стал пешеходный мост, органично соединяющий ее с улицей Энтузиастов и бульваром Игоря Шамо. Этот архитектурный элемент не только выполняет практическую функцию, но создает уникальный городской ландшафт, что способствует формированию комфортного пространства для жителей Левобережья. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью станции метро "Левобережная", что делает улицу доступной для киевлян со всех уголков города.

Исторические вехи

История улицы началась во второй половине 1960-х, когда она носила скромное название "Новая". Однако уже в 1969 году улица получила свое современное имя в честь итальянской Флоренции – города-побратима Киева. Это решение стало ярким проявлением политики культурной дипломатии и подчеркнуло тесные связи между украинскими и итальянскими городами.

Улица Флоренции в Киеве

Выбор этого названия был далеко не случайным. Флоренция, известная как колыбель Возрождения, город искусства и культуры, символически восходит к культурным амбициям Киева — древнему центру восточнославянской цивилизации.

Отдельного внимания заслуживает мемориальная доска, посвященная побратимству Киева и Флоренции. Этот скромный, но значимый памятник представляет собой живое свидетельство международной дружбы и сотрудничества двух исторических городов, имеющих многовековое культурное наследие.

Мемориальная доска на улице Флоренции

Сегодня улица Флоренции продолжает развиваться как немаловажная часть Левобережного массива. Близость к Русановскому каналу придает этой местности особый шарм, а пешеходный мост делает ее популярным местом для прогулок киевлян и гостей города.

