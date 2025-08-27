Эта улица знает все тайны Киева за 1000 лет: где она находится и что там можно увидеть сегодня

Прогулка по этой 400-метровой улице равноценна путешествию сквозь века

Киев – город, где каждый уголок пропитан историей, а улицы словно страницы большой книги, рассказывающей о прошлом и настоящем. Особое место среди них занимает улица Хорива на Подоле – одна из старейших улиц столицы, названная в честь одного из легендарных братьев-основателей Киева.

Прогулявшись по Хорива, можно почувствовать, как здесь встречаются эпохи, как камни мостовой хранят память о средневековых торговцах, а дома словно оживают в рассказах о великих событиях и людях. Эта улица – не просто часть города, а живой музей, где прошлое и настоящее ведут диалог.

Улица Хорива тянется от улицы Верхний Вал и Житнеторжской площади до Набережно-Крещатицкой улицы. К Хорива примыкают такие улицы, как Притиско-Никольская, Константиновская, Межигорская, Волошская и Почайнинская. Ближайшая станция метро — "Контрактовая площадь".

От истоков до наших дней

Улица Хорива — одна из самых древних улиц Подола, её название нам известно ещё со времён Киевской Руси. Впервые она появилась на городских планах в начале XIX века, но настоящие перемены настали после страшного пожара 1811 года. Тогда Подол пришлось заново отстраивать — именно по проекту петербургского архитектора В. Гесте улица обрела нынешнее очертание.

Любопытно, что в XIX веке улицу нередко называли "Хоревая", а привычное сегодня название "Хорива" закрепилось официально лишь в конце XX века.

Архитектурный калейдоскоп на Хорива

Прогулка по этой улице напоминает путешествие через века. Здесь можно увидеть дома, построенные ещё в XIX веке, принадлежавшие состоятельным горожанам, а также более современные доходные дома начала XX века. Особая прелесть улицы — микс различных эпох, которые умело сочетаются друг с другом.

Улица Хорива

Заметные места улицы Хорива

Дом №4 сразу привлекает внимание – его фасад украшают античные колонны и львиные барельефы. Усадьба сменила нескольких владельцев. А в 1898-м ее приобрел Шулим Гершкович Вепринский, по заказу которого возведен в историческом стиле дом, дошедший до наших дней.

Дом №4 по улице Хорива

В доме №5А располагается храм Николы Чудотворца (Притиска). Святыня с частичками мощей святых Николая и Варвары, известная своими чудотворными иконами и значением для местных верующих, играет важную роль в духовной жизни Подола.

Церковь Николы Притиска на Хорива

Дом №6 связан с историей образования – здесь в XIX веке располагалось дворянское училище, которое позже стало гимназией. Именно в этих стенах открылась первая воскресная школа Киева, а также начальная коммерческая школа для мальчиков.

Дом по улице Хорива, 6

Самый загадочный объект – дом на углу улиц Константиновской и Хорива №6/8. По легенде, в этом доме жил царь Пётр I, когда приезжал в Киев в начале XVIII века. Сейчас здесь филиал Музея истории Киева, где история улицы оживает для каждого посетителя.

"Домик Петра" в Киеве

Наконец, дом №13/11 – одна из значимых адресов Киева. В нём жил и работал Андрей Меленский, первый главный архитектор города, создатель ныне знаменитой церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле, Контрактового дома и колонны Магдебургского права.

Дом по улице Хорива 13/11

Современная улица Хорива – не просто "музей". Её дома сегодня наполнены жизнью: здесь работают офисы, кафе и магазины. Каждый, кто гуляет по этим древним камням, проходит по следам столетий, впитывая дух исторического Подола.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в честь какого тосканского города названа одна из улиц в Киеве. И что общего у киевской Никольской слободки с городом Возрождения.