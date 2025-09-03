Водитель мечтать не стесняется: миниатюрная машина "с амбициями" рассмешила украинцев (видео)

Украинцы в сети уже шутят над уверенностью ее владельца

Мечтать не запрещено даже машинам. На днях пользователи заметили малолитражку Smart с регистрацией Киевской области с интересной надписью сзади. "Выросту — стану джипом", — говорится на наклейке.

Пользователям понравилась уверенность владельца машины. Они шутили, что он "стоял первый в очереди за самооценкой", "взял за пятерых" или вообще — "раздавал ее".

Скриншот комментариев к посту

Smart машина маленькая, вес двухместного достигает максимум около 800 килограммов, тогда как внедорожники достигают двух и более тонн. Самый большой внедорожник Hummer H1 X3 весит 60 тонн – почти в 75 раз больше, чем Smart. Так что маленькой машине есть куда "расти".

Отметим, что идея подобной надписи не нова и раньше ее уже использовали для наклеек на маленькие машины и добавляли на рамки номерных знаков. На номерных знаках иногда пишут и менее юмористические надписи, которые все же отзываются в сердцах украинцев. В частности, такая надпись касается россиян на автомобиле, замеченном также в Киевской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о водителе пожилого авто, который использовал его для размещения бранной надписи в сторону работников ТЦК. Подобное может иметь отрицательные последствия.