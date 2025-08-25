"Все выключил, ключи забрал": песчаный краб случайно стал звездой соцсетей (видео)

Их очень много бегает на пляже

На одном из пляжей очевидица поймала необычную сцену на камеру, как песчаный краб активно обустраивал себе жилье прямо на берегу океана.

Найдя подходящее место, обитатель пляжа начал рыть нору и энергично выбрасывать горстки песка оттуда, создавая себе "многокомнатную" квартиру. Однако есть вероятность, что он "зашел" не в тот район, потому что в конце видео можно увидеть, как из норы вылезает еще один такой же краб, будто прогоняя незваного гостя.

Видео быстро набрало популярность в сети. В комментариях пользователи шутят, что все на пляже отдыхают, а он работает, или что краб, мол, забыл выключить свет, газ, воду и в который раз вернулся, чтобы забрать ключи.

Объясним, что песчаные крабы известны тем, что строят себе норы для защиты от волн и хищников. Такие укрытия могут достигать глубины более метра, а выкопанный песок они выбрасывают наружу "горстями", что выглядит довольно забавно.

