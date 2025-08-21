Бешеное соседство? В Одессе на пляже сняли дикого зверя (видео)

Горожане заметили хищного гостя совсем рядом

Лис все чаще замечают в больших городах. Один из понравившихся — Одесса, где лисы разгуливают просто по центру города. На этот раз хищника удалось запечатлеть на морском побережье.

Видео, где лиса спокойно дышит свежим воздухом на пляже, разлетелось по сети. Пользователей поразила грациозность зверя, который вел себя так, словно позирует для камеры. Не мешали животному даже сотни отдыхающих вокруг.

Территория у моря в Одессе граничит с зеленой зоной. Так что лисы там — частые гости. Местные говорят, что их подкармливают отдыхающие и в местных ресторанах. Однако эксперты отмечают — это все же хищник, способный прокормить себя самостоятельно.

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук Виталий Смаголь в комментарии "Телеграфу" отмечал — не надо трогать лис. Они не только переносят бешенство, хотя это и самая опасная болезнь, которой можно заразиться. Погладив лису можно получить гельминтов или кожный грибок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лис становится больше не только в Украине, но и в городах Европы. В нашей стране этот процесс активизировался, ведь из-за войны запрещена охота.