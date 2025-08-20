40 градусов в вагоне против "элитных" 24: как отличаются поезда в Одессу (видео)

В сети сравнили ночные поезда Киев – Одесса и Днепр – Одесса

Доехать в Одессу на отдых можно по-разному. Пользователи сети сравнивают, в каких условиях могут ехать киевляне и как выглядит ночной поезд из Днепра.

Видео разместил пользователь soufrierr. Он назвал пассажиров поезда Киев-Одесса элитой, ведь у них новые вагоны, температура +24 с кондиционером. А в поезде Днепро-Одесса едет "плебс" и температура превысила, по его словам, 40 градусов тепла, а прохладу в вагоне обеспечивает "уникальная система кондиционирования" из бутылки воды в окне.

В комментариях мнения разделились. Некоторые считают, что есть и худшие поезда, однако важно, что ты все же едешь в нужном направлении. Часть комментаторов подчеркнула, что ночной поезд из Киева — фирменный поезд УЗ "Черноморец", и там условия другие.

Комментарии к видео

Что такое флагманский поезд и чем отличается "Черноморец"

Ночной скорый поезд "Черноморец" Одесской железной дороги является одним из самых дорогих во внутреннем сообщении. Более 650 километров маршрута пассажиры едут в комфорте — здесь есть только купе и люксы, а поезд — флагманский. Цена на него выше, но это несколько причин.

Разница в стоимости билетов из Днепра и Киева в Одессу на ночные поезда

Флагманский поезд отдельно маркируется при покупке билетов и означает, что поезд имеет не только фирменное название и лого, но и новые или хорошо восстановленные вагоны с вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, пеленальными столиками и т.д. Один из характерных признаков поезда — фирменный сахар-рафинад и музыкальное сопровождение при отправке и прибытии. К примеру, "Черноморец" сопровождает мелодия "Край Черного моря" Модеста Табачникова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у некоторых вагонов могут возникнуть проблемы с посадкой. Приобретая билеты нужно внимательно смотреть на маркировку. Если это женский вагон – мужчин не пустят.