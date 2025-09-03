Хотели переименовали в честь Скрябина, но назвали именем генерала УНР: где в Киеве эта улица (карта)

Это не только простая улица, но и свидетель сложной истории столицы, отражающий изменения эпох, переименования и человеческие судьбы

Улица Владимира Сальского – одна из улиц в Шевченковском районе города Киева, расположена в исторической местности Сырец. Она простирается от улицы Родины Глаголевых до улицы Тираспольской и железной дороги.

Улица сохраняет мощеные участки покрытия, а на возвышенности даже частично сохранен аутентичный камень, который создает ощущение исторической подлинности. "Телеграф" расскажет об этой улице подробнее.

История улицы и названия

Сначала это была просто "885-я Новая" – техническое название, которое существовало до середины XX века. В 1950-х годах улица получила более поэтическое название "Тираспольское шоссе", что подчеркивало ее транспортное значение.

1963 год принес новое название – улица Григория Котовского, в честь советского военного деятеля и участника гражданской войны. Это название просуществовало более полувека, до 2016 года, когда в рамках декоммунизации улицу переименовали в честь Владимира Сальского – украинского военного деятеля, генерал-хорунжего Армии УНР.

Брусчатка на улице Сальского

В январе 2016 года на официальном вебпортале Киеврады появилась петиция о переименовании улицы Котовского на улицу Андрея Кузьменко (Скрябина), известного украинского певца, музыканта и общественного деятеля. Однако петиция не набрала необходимые 10 000 голосов и не была поддержана официально.

Интересен факт уточнения границ в 2018 году: часть улицы в Шевченковском районе осталась Владимира Сальского, а другая часть (от железной дороги до улицы Стеценко) присоединилась к Тираспольской. Это демонстрирует сложность городского планирования и административных решений.

Транспортная сеть и инфраструктура

Сегодня улица Владимира Сальского – важная часть транспортной сети района. Она органично сочетается с другими улицами – Максима Берлинского, Вавиловых, Ясногорской и Братьев Малаковых, создавая удобную систему для передвижения жителей.

Особым преимуществом является близость к двум станциям метро — "Сырец" и "Дорогожичи", что обеспечивает жителям удобный доступ к центру города и другим районам. Рядом расположены зеленые зоны, в частности Сырецкий дендропарк, придающий улице особый шарм и экологическую привлекательность.

Типичная застройка ул. Сальского

