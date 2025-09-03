Шторм надвигается: 11-летний украинец предупреждает мир об опасности через музыку Баха под Черным Облаком

Видео с Михаилом было снято на Софийской площади в Киеве как часть презентации инсталляции.

Одиннадцатилетний киевлянин Михаил Мишуков исполняет напряженную композицию "Маленькая фантазия ре-минор" Карла Филипп Эммануэля Баха (одного из сыновей Иоганна Себастьяна Баха) под 30-метровым Чёрным Облаком, которое в этом году представляло Украину в США на художественном событии Burning Man2.

По официальной информации ювенальных прокуроров, по состоянию на 1 сентября 2025 года в результате полномасштабной агрессии России пострадали более 2 790 детей, из них 652 погибли и более 2 140 получили ранения. И эта цифра растет каждый день.

Эмоциональное видео Ukrainian Witness и известного режиссера Ганки Третяк открывает поколение, сформированное под звуки взрывов, тревог и сирен. Оно рассказывает о детях войны — тех, кто вчера держал карандаш для первых букв, а сегодня вступил в силу жить в реальности, где каждый день — борьба за выживание.

Через композицию Ukrainian Witness предупреждает Западный мир: "Шторм надвигается и на вас. Приготовьтесь!" По архетипу ребенка-музыканта авторы олицетворяют символ устойчивости и надежды поколения, сформированного войной.

Парень Михаил Мишуков родился 18 октября 2013, за месяц до начала Революции Достоинства. Крестившийся в день Архистратига Михаила, он почти не знает Украину без войны: только 33 мирных дня отделяют с того времени, когда страна потеряла последнее дыхание покоя.

"Я верю в будущее, потому что верю в Украину. Музыка помогает мне лучше понимать мир и прячет от страшных дней", — делится Михаил.

Парень стал заниматься фортепиано в шесть лет и не прекращает даже во время полномасштабного вторжения — играет во время блекаутов, ракетных обстрелов и воющих сирен.

В 2022 году, когда семья уехала на месяц в деревню под Кагарлыком, Миша "играл" по памяти на столах и лестницах, боясь забыть музыку. "Его крик "Мама, я не забыл!", когда по возвращении он бросился в фортепиано, — одно из самых светлых воспоминаний этой войны", — вспоминает мама мальчика, патентная поверенная Украины Марина Абрамовская. Во всех музыкальных начинаниях сына всегда поддерживает его отец — известный музыкант и саундпродюсер Константин Мишуков.

"Музыка Баха — это как разговор о страхе и надежде. Я хочу, чтобы мир знал, что мы не сдаемся", — рассказал парень.

Мы спросили у Михаила о том, почему выросшие в войне дети верят в светлое будущее.

"Мне кажется, мы верим, потому что не хотим жить только в темноте и страхе. Когда я играю, я представляю, будто музыка рассказывает мою историю — даже то, что я не умею выразить словами. Она как будто показывает, что впереди есть что-то хорошее, просто я его еще не видел. Мы верим, потому что иначе — сдадимся. А мы не хотим сдаваться", — поделился своими размышлениями Миша.

"Маленькая фантазия реминор" Карла Филиппа Эмануэля Баха, сына Иоганна Себастьяна Баха — это композиция XVIII века, сочетающая драматическое напряжение реминорной тональности с проблесками надежды. Ее экспрессивная структура, полная контрастов, отражает внутренний конфликт и борьбу — отголосок хаоса войны и устойчивости украинцев. Под Черным Облаком, оживающим молниями и звуками боевых действий, игра парня становится образом голоса юного поколения, предупреждающего мир и родителей своих сверстников об надвигающейся опасности.

Black Cloud – это монументальная интерактивная инсталляция высотой 15 метров, длиной 30 и шириной 17 метров, представившей Украину на Burning Man 2025 в пустыне Блэк-Рок, Невада. Скульптура передавала реальность войны: взрывы, удары артиллерии, выстрелы, сирены, фрагменты ужасной реальности — аудиодокументы, собранные музыкантом Денисом Васильевым в частично оккупированной Запорожской области на протяжении двух лет. В звуковую атмосферу вместил их электронный артист Involver, после чего трек синхронизировали с воздушной скульптурой "Black Cloud".

"Это голос войны, который мы хотим, чтобы услышал мир", — говорит генеральный продюсер Виталий Дейнега. Художник Алексей Сай добавляет: "Black Cloud — это о невидимой угрозе, нависшей над всеми нами".

Идею художественной инсталляции разработал Алексей Сай, реализацию обеспечили генеральный продюсер Виталий Дейнега и исполнительная продюсер Мария Мороз.

Видео с Михаилом было снято в июне 2025 г. на Софийской площади в Киеве как часть презентации инсталляции.

Черное Облако

"Black Cloud" — это монументальная интерактивная инсталляция, высотой 15 метров, длиной 30 и шириной 17, весом 8 тонн. Состоит из 45 взаимосвязанных надувных форм, наполненных более 2500 кубометров воздуха. Внутри — вспыхивающие стробоскопы как молния и музыкальная композиция из настоящих звуков войны, собранных в Запорожской области музыкантом Денисом Васильевым. Их разработал электронный артист Involver, а саундпродюсером стал DJ Tapolsky.

Работа, символизирующая глобальную угрозу новой мировой войны, прошла ночной монтаж, успела получить сотни восторженных отзывов, поддержку организаторов и стать одной из самых масштабных и удивительных инсталляций художественного события. Но уже через несколько часов ее уничтожила стихия.

"Несмотря на то, что на бумаге и по расчетам она должна была выдержать даже такую бурю, произошло иначе. Она держала ветер первые 15 минут, а потом ее разорвало посередине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно ", — прокомментировал на своей странице в Facebook генеральный продюсер Виталий Дейнега.

Что собой представляет и как звучит "Черное облако" вы можете увидеть здесь.Также команда публично собирает звуки войны, которые будут раздаваться в США. Загрузить их можно здесь https://uw.media/getready/.

Уничтожение и возрождение: "Black Cloud" и "No Fate" на Burning Man

24 августа, в День Независимости Украины и первый день Burning Man, буря по шкале 10 баллов уничтожила Black Cloud. Несмотря на то, что инсталляция должна была выдержать такие условия, ветер разорвал ее в считанные минуты.

Однако уже через три дня команда Ukrainian Witness создала новую инсталляцию — "No Fate". Из обломков родился символ возрождения, провозглашающий сопротивление угрозам и отказ подчиняться чужой воле. Надпись "No Fate" – это сокращенная версия от No fate but what we make (нет судьбы, кроме той, которую мы творим).

"No Fate" — это жесткий ответ фатализма. "Будущего, заданного вперед, не существует: мы творим его своими действиями", — объясняют авторы.

Зачем говорить об Украине на Burning Man?

Burning Man – это не музыкальный фестиваль, как часто считают, а одна из самых влиятельных артплатформ мира, где рождаются культурные, социальные и политические смыслы будущего. Ежегодно она собирает около 80 000 человек со всего мира, превращая пустыню в город Black Rock City на семь дней. В 2025 году фестиваль продолжался с 24 августа по 1 сентября. Больше информации о Burning Man можно найти здесь .

Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел и в партнерстве с Украинским институтом. Создание и логистика установки финансируются грантовой программой Black Rock City Honoraria Program, американскими меценатами, организациями ИСАР Единение, International Renaissance Foundation и частными меценатами — Екатериной Загорий, Александром Яковенко и Александром Почкуном.

