После бури - возрождение: украинцы громко завершают пребывание на Burning Man с инсталляцией No Fate

Ukrainian Art Group возродили инсталляцию Черное Облако после бури

Во время фестиваля Burning Man 2025 в пустыне Блэк-Рок в США украинская художественная инсталляция "Черное облако" авторства Алексея Сая пострадала от разрушительной песчаной бури уже в первые сутки мероприятия. Мощная стихия повредила огромное 30-метровое здание. Однако украинский коллектив не сдался и сумел возродить художественный объект, использовав обломки первоначальной конструкции. В конце фестиваля на новом арт-объекте появилась надпись "No Fate", которая превратилась в мощный символ несокрушимости и выносливости.

Генеральный продюсер Виталий Дейнега на своей странице в Фейсбуке написал, что на бумаге и по расчетам она должна была выдержать даже такую бурю, произошло иначе. Она держала ветер первые 15 минут, а потом ее разорвало посредине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно.

"No Fate" – это жесткий ответ концепции фатализма. "Будущего, заданного вперед, не существует: мы творим его собственными действиями", — рассказывают авторы. Инсталляция продолжает идею послания "Get Ready!" от "Black Cloud", с которой Украина приехала на Burning Man: невидимые угрозы реальны, но будущее не предопределено и оно — в наших руках. Это о выборе сопротивляться угрозам, а не привыкать к ним.

Столкнувшись с катастрофой, команда в течение трех суток в суровых условиях пустыни превратила руины в символ воссоединения — надпись "No Fate" стала манифестом сопротивления угрозам и отказом подчиняться внешним силам. "No Fate" превзошла пределы художественного высказывания, став эмблемой восстановления: Украина остается непобедимой даже тогда, когда кажется, что все потеряно — мы неизменно находим мощность для создания нового.

Разрушение послужило катализатором для действия: фрагменты Black Cloud дали жизнь No Fate как декларации о неприятии судьбы как окончательного вердикта. Эта метаморфоза освещает гражданскую ответственность: наше будущее не определяют посторонние силы — мы выстраиваем его собственноручно, даже в самых тяжелых обстоятельствах.

"No Fate — это сокращенная версия от "No fate but what we make" ("нет судьбы, кроме той, которую мы творим"). На самом деле, когда мы думали об нынешней работе, образ Сары Коннор, которая кричит эту фразу миру, чтобы предупредить об опасности и необходимости ее остановить, приходя к нам очень часто. вооружений и военных технологий, так и к ним довольно скоро могут постучаться в дверь прикладом", — прокомментировал на своей странице в Facebook генеральный продюсер Виталий Дейнега.

Кульминацией представления украинской команды на Burning Man 2025 стал специальный dj-сет от DJ Tapolsky на фоне перестроенной инсталляции "No Fate". Анатолий Тапольский, ветеран АТО/ООС, действующий военнослужащий и один из основателей украинской drum’n’bass-сцены, известен проницательными сетами в поддержку ВСУ. В 2024-м он уже поразил публику на Burning Man рядом с "I’m Fine", ставшим одним из памятных выступлений в его карьере.

Несмотря на перелом ноги во время шторма, Анатолий Тапольский в гипсе отыграл dj-сет , подчеркивая приверженность продвижению украинской культурной дипломатии на международной арене.

Нынешнее участие стало уникальным: Украина впервые представила две инсталляции от одной команды — "Black Cloud" и "No Fate" — на Burning Man 2025. Художественные проекты презентуют: медиа по документированию событий войны Ukrainian Witness в партнерстве с украинскими художниками Ukrainian Art Group продюсер Мария Мороз, продолжая традицию после "Phoenix" (2023) и "I’m Fine" (2024).

Перед поездкой в Неваду, установку Black Cloud впервые представили в Киеве, на Софийской площади. Монументальная интерактивная инсталляция художника Алексея Сая и генпродюсера Виталия Дейнеги в облаке объединяла молнии и звуковую дорожку, созданную из реальных записей войны. Скульптура передавала реальность войны: взрывы, удары артиллерии, выстрелы, сирены, фрагменты ужасной реальности — аудиодокументы, собранные музыкантом Денисом Васильевым в частично оккупированной Запорожской области на протяжении двух лет. В звуковую атмосферу вместил их электронный артист Involver, после чего трек синхронизировали с воздушной скульптурой "Black Cloud".

Визуальный код установки "No Fate" стал доступен и за пределами пустыни. Авторы создали обложку для Facebook, которая позволяет зафиксировать этот жест на собственной странице – как напоминание, что будущее не пишут за нас – мы формируем его своими руками.

Об интерактивной художественной инсталляции "Black Cloud"

"Black Cloud" — это монументальная интерактивная установка, высота которой составляет 15 метров, ширина — 17 метров, а длина — 30 метров. Грозовое облако из 45 взаимосвязанных между собой надувных форм, весом в 8 тонн питается от более 2 500 кубических метров воздуха. Внутри установки расположены стробоскопы, которые вспыхивают, как молния. В то время по пустыне звучит непрерывная музыкальная композиция, созданная из настоящих звуков войны из Украины, акцентируя каждому, что "Черное Хмара" — вовсе не о грозе, она — об угрозе. Скульптура представляет собой уникальную визуальную метафору невидимых, но масштабных угроз, стоящих перед человечеством.

Работа, символизирующая глобальную угрозу новой мировой войны, прошла ночной монтаж, успела получить сотни восторженных отзывов, поддержку организаторов и стать одной из самых масштабных и удивительных инсталляций художественного события. Но уже через несколько часов ее уничтожила стихия.

Команда проекта "Black Cloud" & "No Fate"

Инсталляции традиционно готовит для Burning Man команда медиапроекта Ukrainian Witness в партнерстве с украинскими художниками Ukrainian Art Group и общественными деятелями, уже реализовавшими не один масштабный артпроект в Украине и за ее пределами.

– известный украинский художник из Киева. Его серия Ex-cel-Art получила международное признание, а его работы выставлялись в США, Великобритании, Германии и Швейцарии. После начала полномасштабной войны он сосредоточился на темах утраты, сопротивления и памяти. Автор инсталляций "Phoenix" (Burning Man 2023), "I’m Fine" (Burning Man 2024) и "Black Cloud" (Burning Man 2025). Виталий Дейнега - основатель крупнейшего украинского благотворительного фонда "Вернись живым", автор идеи и основатель медиапроекта "Украинский свидетель" и генеральный продюсер инсталляций "Phoenix", "I’m Fine" и "Black Cloud", которые стали мощными культурными месседжами Украины на мировой арене.

- основатель крупнейшего украинского благотворительного фонда "Вернись живым", автор идеи и основатель медиапроекта "Украинский свидетель" и генеральный продюсер инсталляций "Phoenix", "I’m Fine" и "Black Cloud", которые стали мощными культурными месседжами Украины на мировой арене. Мария Мороз - исполнительная продюсер проекта "Black Cloud". Сопродюсер украинских художественных проектов "Phoenix" и "I’m Fine" на Burning man в 2023 и 2024 годах. Руководитель медиа "Ukrainian Witness".

В материале использовались фотографии Gregory Vepryk, Ukrainian Witness.