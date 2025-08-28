Чудом почти не изменился за 55 лет: в сети показали уникальное фото культового киевского рынка
Атмосферное черно-белое фото демонстрирует архитектурную красоту легендарного здания в стиле модерн и повседневную жизнь киевлян
В социальной сети набирает популярность редкое черно-белое фото легендарного киевского рынка, сделанное более полувека назад. Атмосферный снимок переносит нас в конец 1960-х, демонстрируя архитектурную красоту и повседневную жизнь одного из старейших неформальных центров Киева.
Речь о Бессарабском рынке, фото которого поделились в сообществе "Старые фото Киева", сегодня продолжает быть не просто торговой площадкой, а настоящим символом киевской идентичности – местом, где традиции прошлого органично сочетаются с потребностями современности. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.
Свидетель эпох
Бессарабский рынок, расположенный вблизи Майдана Независимости, открыл свои двери для посетителей еще в начале ХХ века. Большое здание в стиле модерн спроектировал известный архитектор Гай Гельмер, создав настоящий шедевр торговой архитектуры.
На историческом фото отчетливо просматриваются характерные элементы фасада – большие арочные окна, элегантные декоративные детали и массивная стеклянная кровля, обеспечивающая естественное освещение торговых рядов. Именно эти архитектурные особенности делали рынок уникальным не только для Украины, но и всей Восточной Европы того времени.
Центр городской жизни
В 1960-е годы Бессарабский рынок был чем-то гораздо больше, чем просто местом торговли. Здесь кипела жизнь советского Киева: торговцы предлагали свежие овощи и фрукты со всех уголков Украины, рыбу из Днепра и Черного моря, мясные и молочные продукты местных производителей.
Рынок стал традиционным местом встреч киевлян разных поколений. Сюда приходили не только за покупками, но и, чтобы узнать последние новости, пообщаться с друзьями и знакомыми. Атмосфера того времени ощущается даже на черно-белом снимке – живость, суета, подлинность советской эпохи.
Архитектурное наследие
Сегодня Бессарабский рынок имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Несмотря на многочисленные реконструкции и модернизации, здание сохранило первоначальный вид и продолжает выполнять свою основную функцию.
Современные посетители могут оценить не только широкий ассортимент качественных продуктов, но и уникальную атмосферу места, где история сочетается с современностью. Рынок остается одним из популярнейших торговых центров Киева и обязательной остановкой для туристов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как строили легендарный Бессарабский рынок. Еще в середине XIX века на месте современной Бессарабской площади был пустырь, который постоянно заливали потоки воды со всех окрестных холмов.