Победила рак – и теперь помогает другим: где сейчас и как выглядит ведущая Янина Соколова

Янина Соколова — одна из самых известных украинских журналисток и телеведущих, объединяющая успешную карьеру и открытую гражданскую позицию. Украинцы знают ее как автора резонансных проектов, актрису и блогера. Однако в 2019 году Соколова поборола рак и превратила это в масштабный проект для поддержки других пациентов.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Янина Соколова после пережитой болезни и что известно о ней.

Что известно о Янине Соколовой

Янина Соколова — волонтер ООС, основатель фонда "Стоит жить" и проекта "Я, Нина", который был создан для помощи онкобольным. Она также является автором и ведущей программы "Рандеву" на 5 канале, а также проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Стыдно!".

В 2019 году Янина объявила, что победила рак за семь месяцев лечения. За это время журналистка прошла 30 сеансов лучевой терапии и четыре курса химиотерапии. В результате Соколова потеряла волосы, брови, ресницы и несколько органов. Однако в своем посте в Фейсбуке она сообщила, что несмотря на это, у нее осталась "огромная любовь в сердце".

Янина Соколова победила рак

Янина также стала продюсером фильма режиссера Марыси Никитюк "Я, Нина", основанного на событиях жизни журналистки. Кинолента стала частью проекта Соколовой и описала ее историю. В жизни главной героини есть все – любовь, карьера, поклонники. Однако в один момент новость об онкоболезни разрушает все, к чему она так долго стремилась. Благодаря этому звезда понимает, кем является на самом деле и что в ее жизни самое важное.

Янина Соколова

Лечение Янина проходило в Украине. Благодаря государству получила лишь один курс химиотерапии, остальные средства — из его личных ресурсов.

Несмотря на борьбу с болезнью, Янина продолжала работать. Она снимала "Вечер с Яниной Соколовой" и никому не говорила о раке, кроме самых близких людей.

Янина Соколова после химиотерапии

Где сейчас и как выглядит Янина Соколова

В 2021 году Янина основала благотворительный фонд "Стоит жить", который помогает онкобольным и их близким, а также военным и их родным. Также Соколова создала "Такси для донора". Это бесплатная перевозка доноров крови в центры сдачи и обратно.

Янина Соколова сейчас

Янина остается активной медийной фигурой. Она продолжает вести программы "Рандеву" и "Кино" и авторские YouTube-проекты. Правда, теперь "Вечер с Яниной Соколовой" выходит только для спонсоров. Также Соколова выпускает свой проект "БАЗА" на YouTube.

