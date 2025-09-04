Перемогла рак - і тепер допомагає іншим: де зараз і як виглядає ведуча Яніна Соколова

Журналістка пройшла сеанси хімієтерапії

Яніна Соколова — одна із найвідоміших українських журналісток і телеведучих, яка поєднує успішну кар’єру і відкриту громадянську позицію. Українці знають її як авторку резонансних проєктів, акторку і блогерку. Однак у 2019 році Соколова поборола рак і перетворила це на масштабний проєкт для підтримки інших пацієнтів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Яніна Соколова після пережитої хвороби і що відомо про неї.

Що відомо про Яніну Соколову

Яніна Соколова — волонтерка ООС, засновниця фонду "Варто жити" та проєкту "Я, Ніна", який було створено для допомоги онкохворим. Вона також є авторкою та ведучою програми "Рандеву" на 5 каналі, а також проєктів на YouTube: "Вечір з Яніною Соколовою" і "Соромно!".

У 2019 році Яніна оголосила, що перемогла рак за сім місяців лікування. За цей час журналістка пройшла 30 сеансів променевої терапії і чотири курси хімієтерапії. У результаті Соколова втратила волосся, брови, вії та кілька органів. Однак у своєму дописі в Фейсбук вона повідомила, що попри це, в неї залишилася "величезна любов у серці".

Яніна Соколова перемогла рак

Яніна також стала продюсеркою фільму режисерки Марисі Нікітюк "Я, Ніна", який був заснований на подіях життя журналістки. Кінострічка стала частиною проєкту Соколової і описала її історію. У житті головної героїні є все — любов, кар’єра, прихильники. Однак в один момент новина про онкохворобу руйнує все, до чого вона так довго йшла. Завдяки цьому зірка розуміє, ким є насправді і що в її житті є найважливішим.

Яніна Соколова

Лікування Яніна проходила в Україні. Завдяки державі отримала лише один курс хімієтерапії, решта коштів — з її особистих ресурсів.

Попри боротьбу з хворобою, Яніна продовжувала працювати. Вона знімала "Вечір з Яніною Соколовою" і нікому не говорила про рак, окрім найближчих людей.

Яніна Соколова після хімієтерапії

Де зараз і як виглядає Яніна Соколова

У 2021 році Яніна заснувала благодійний фонд "Варто жити", який допомагає онкохворим та їхнім близьким, а також військовим та їхнім рідним. Також Соколова створила "Таксі для донора". Це безкоштовне перевезення донорів крові до центрів здачі і назад.

Яніна Соколова зараз

Яніна лишається активною медійною фігурою. Вона продовжує вести програми "Рандеву" і "Кіно" та авторські YouTube-проєкти. Щоправда, тепер "Вечір з Яніною Соколовою" виходить лише для спонсорів. Також Соколова випускає власний проєкт "БАЗА" на YouTube.

