Билось о стекло и не могло выбраться. Краснокнижное животное застряло в супермаркете (видео)

Она ползала у продуктов

В одном из столичных супермаркетов заметили краснокнижное животное. Речь идет о летучей мыши, ползавшей в мясном отделе.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя соответствующее видео. Заметим, что когда произошел инцидент неизвестно.

Известно, что летучую мышь увидели в "Сильпо" в Старых Петровцах. На видео видно, что животное ползает внутри мясного отдела, а именно в холодильнике. Там хранились фарш и мясные изделия. Фактически летучая мышь застряла в этом холодильнике, ведь билась о стекло и пыталась выбраться.

К слову, как кончился инцидент не известно, и судьба краснокнижного животного остается загадкой. Однако продавать мясо, контактировавшее с летучей мышью опасно.

Заметим, что все виды летучих мышей, которые живут в Украине, занесены в Красную книгу Украины из-за угрожающе низкой численности. Однако некоторые виды имеют низкую категорию риска в соответствии с международным списком МСОП.

Как летучая мышь залетела в "Сільпо"

В августе в Украине началась сезонная миграция летучих мышей. В этот период рукокрылые могут случайно залететь в квартиру через открытое окно и шанса выбраться у них практически не останется. Именно это и произошло в столичном супермаркете.

Как отметила Команда спасения животных Киева, окно без сетки, открытый балкон или щель форточки может стать для них ловушкой – они залетают внутрь и не могут выбраться. Поэтому украинцев просят обязательно закрывать все окна в домах и квартирах, когда те надолго едут, например, в отпуск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что летучую мышь видели на станции метро Лукьяновка.