Малые наступательные группы и попытки захватить новые территории: В ГУР рассказали о тактике России на Запорожье

Тактика врага остается неизменной

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило "Телеграфу" наличие в планах российской армии продолжения наступательных действий в Запорожской области, о которых мы писали ранее.

В ответе ведомства говорится, что враг и дальше пытается расширять контролируемые территории в этом направлении. По данным разведки, россияне продолжают использовать штурмовые группы малой численности — по 2-3 военнослужащих.

Ответ Главного управления разведки Минобороны Украины

К слову, такая тактика позволяет оккупантам уменьшать потери от украинских дронов, ведь ударный БПЛА часто вынужден работать по отдельным пехотинцам, а не по скученной технике или крупным подразделениям.

Другую информацию ГУР не раскрывает, чтобы не подвергать риску украинские силы и не раскрывать уровень осведомленности о действиях противника.

Тем временем враг не прекращает попыток закрепиться в прифронтовых населенных пунктах на границе Днепропетровской и Донецкой областей.