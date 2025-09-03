Россияне атаковали Знаменку: в "Укрзализныце" сообщили об изменении в расписании поездов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ряд рейсов будет задерживаться из-за российской атаки
Российские оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали дронами Знаменку в Кировоградской области. Враг целил по железнодорожной инфраструктуре, в результате вражеского налета есть раненые и повреждения, из-за этого ряд поездов будет задерживаться с прибытием.
Об этом сообщили в "Укрзализныце". Там отметили, что пострадали из-за российского теракта четверо железнодорожников, их госпитализировали, раненые находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры будут задержаны следующие рейсы:
- №76 Кривой Рог — Киев,
- №75 Киев — Кривой Рог,
- №79 Днепр — Львов,
- №791 Кременчуг — Киев,
- №790 Кропивницкий — Киев,
- №121 Херсон — Краматорск,
- №85 Запорожье — Львов,
- №38 Киев — Запорожье,
- №37 Запорожье — Киев,
- №51 Запорожье — Одесса,
- №789 Кропивницкий — Киев,
- №119 Днепр — Хелм,
- №31 Запорожье — Перемышль,
- №59 Харьков — Одесса,
- №65/165 Харьков — Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск — Херсон,
- №80 Львов — Днепр,
- №120 Хелм — Днепр,
- №86 Львов — Запорожье,
- №8 Одесса — Харьков,
- №54 Одесса — Днепр,
- №254 Одесса — Кривой Рог.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — сообщили в УЗ.
Напомним, что российские оккупанты массово запустили БПЛА по Украине вечером 2 сентября. Взрывы были слышны в нескольких городах. Как сообщили корреспонденты "Телеграфа", работу ПВО было слышно в Киеве и Луцке. Также в сети появлялась информация о взрывах в Киеве. Среди других атаковали и Знаменку в Кировоградской области.
Также оккупанты в ночь на 3 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг задействовал остатки стратегической авиации — стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области, а также Ту-95МС с "Оленьи" в Мурманской области, остатки Черноморского флота с "Калибрами" и большое количество ударных беспилотников.