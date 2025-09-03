Укр

Россияне атаковали Знаменку: в "Укрзализныце" сообщили об изменении в расписании поездов

Антон Корж
Из-за атаки врага пострадала Знаменка Новость обновлена 03 сентября 2025, 04:35
Из-за атаки врага пострадала Знаменка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ряд рейсов будет задерживаться из-за российской атаки

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали дронами Знаменку в Кировоградской области. Враг целил по железнодорожной инфраструктуре, в результате вражеского налета есть раненые и повреждения, из-за этого ряд поездов будет задерживаться с прибытием.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Там отметили, что пострадали из-за российского теракта четверо железнодорожников, их госпитализировали, раненые находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры будут задержаны следующие рейсы:

  • №76 Кривой Рог — Киев,
  • №75 Киев — Кривой Рог,
  • №79 Днепр — Львов,
  • №791 Кременчуг — Киев,
  • №790 Кропивницкий — Киев,
  • №121 Херсон — Краматорск,
  • №85 Запорожье — Львов,
  • №38 Киев — Запорожье,
  • №37 Запорожье — Киев,
  • №51 Запорожье — Одесса,
  • №789 Кропивницкий — Киев,
  • №119 Днепр — Хелм,
  • №31 Запорожье — Перемышль,
  • №59 Харьков — Одесса,
  • №65/165 Харьков — Черкассы, Умань,
  • №102 Краматорск — Херсон,
  • №80 Львов — Днепр,
  • №120 Хелм — Днепр,
  • №86 Львов — Запорожье,
  • №8 Одесса — Харьков,
  • №54 Одесса — Днепр,
  • №254 Одесса — Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — сообщили в УЗ.

Напомним, что российские оккупанты массово запустили БПЛА по Украине вечером 2 сентября. Взрывы были слышны в нескольких городах. Как сообщили корреспонденты "Телеграфа", работу ПВО было слышно в Киеве и Луцке. Также в сети появлялась информация о взрывах в Киеве. Среди других атаковали и Знаменку в Кировоградской области.

Также оккупанты в ночь на 3 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг задействовал остатки стратегической авиации — стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области, а также Ту-95МС с "Оленьи" в Мурманской области, остатки Черноморского флота с "Калибрами" и большое количество ударных беспилотников.

