Россияне атаковали Знаменку: в "Укрзализныце" сообщили об изменении в расписании поездов

Ряд рейсов будет задерживаться из-за российской атаки

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали дронами Знаменку в Кировоградской области. Враг целил по железнодорожной инфраструктуре, в результате вражеского налета есть раненые и повреждения, из-за этого ряд поездов будет задерживаться с прибытием.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Там отметили, что пострадали из-за российского теракта четверо железнодорожников, их госпитализировали, раненые находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры будут задержаны следующие рейсы:

№76 Кривой Рог — Киев,

№75 Киев — Кривой Рог,

№79 Днепр — Львов,

№791 Кременчуг — Киев,

№790 Кропивницкий — Киев,

№121 Херсон — Краматорск,

№85 Запорожье — Львов,

№38 Киев — Запорожье,

№37 Запорожье — Киев,

№51 Запорожье — Одесса,

№789 Кропивницкий — Киев,

№119 Днепр — Хелм,

№31 Запорожье — Перемышль,

№59 Харьков — Одесса,

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань,

№102 Краматорск — Херсон,

№80 Львов — Днепр,

№120 Хелм — Днепр,

№86 Львов — Запорожье,

№8 Одесса — Харьков,

№54 Одесса — Днепр,

№254 Одесса — Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", — сообщили в УЗ.

Напомним, что российские оккупанты массово запустили БПЛА по Украине вечером 2 сентября. Взрывы были слышны в нескольких городах. Как сообщили корреспонденты "Телеграфа", работу ПВО было слышно в Киеве и Луцке. Также в сети появлялась информация о взрывах в Киеве. Среди других атаковали и Знаменку в Кировоградской области.

Также оккупанты в ночь на 3 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг задействовал остатки стратегической авиации — стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области, а также Ту-95МС с "Оленьи" в Мурманской области, остатки Черноморского флота с "Калибрами" и большое количество ударных беспилотников.