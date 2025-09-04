Малі наступальні групи та намагання захопити нові території: У ГУР розповіли про тактику Росії на Запоріжжі

Тактика ворога залишається незмінною

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило "Телеграфу" наявність у планах російської армії продовження наступальних дій у Запорізькій області, про які ми писали раніше.

У відповіді відомства йдеться, що ворог і надалі намагається розширювати контрольовані території на цьому напрямку. За даними розвідки, росіяни продовжують використовувати штурмові групи малої чисельності — по 2-3 військовослужбовців.

Відповідь Головного управління розвідки Міноборони України

До слова, така тактика дозволяє окупантам зменшувати втрати від українських дронів, адже ударний БПЛА часто вимушений працювати по окремих піхотинцях, а не по скупченій техніці чи великих підрозділах.

Іншу інформацію ГУР не розкриває, аби не наражати на ризик українські сили та не розкривати рівень обізнаності щодо дій противника.

Тим часом ворог не припиняє спроб закріпитися у прифронтових населених пунктах на межі Дніпропетровської та Донецької областей.