На Киевщине в зоопарке обнаружили бешенство: как уберечься от смертельной болезни
Врачи рассказали, как предотвратить бешенство, и что делать, если укусило животное
У животного, которое содержалось на территории одного из частных зоопарков Киевской области, обнаружено бешенство, являющееся смертельной инфекционной болезнью.
В связи с этим Киевский областной центр контроля и профилактики болезней дал советы по действиям в случае контакта с домашним или диким животным.
Врачи предупредили, что бешенство – это вирусная, смертельная инфекция, развитие которой у человека можно предотвратить, если своевременно провести вакцинацию.
"Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит поврежденные кожные покровы инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается. Бешенством могут заболеть все млекопитающие, поэтому летучие мыши, собаки, коты, ежи, белки грызуны и другие представители фауны – потенциально могут быть больны бешенством. Это может быть как дикое животное, так и домашнее, если его не вакцинировали", – говорится в публикации.
Также врачи объяснили, что люди могут заразиться бешенством при укусе животных-носителей, причем в большинстве случаев источником инфицирования являются невакцинированные собаки и кошки.
Что делать, если вас укусило или обслюнявило животное:
• Тщательно (не менее 10-15 минут) промывайте поражение водой с мылом.
• После промывания и обработки раны наложите стерильную повязку.
• Немедленно обратитесь к врачу.
Как предотвратить риск инфицирования бешенством:
• не контактируйте с дикими или беспризорными животными
• делайте невозможными контакты домашних животных с дикими и беспризорными, ведь они могут быть носителями вируса
• если поведение вашего или чужого животного вызывает подозрение – например, появляется агрессия, страх воды или света, – немедленно сообщите в ветеринарную службу
• если с вами или возле вашего дома проживает животное – позаботьтесь, чтобы оно получало ежегодную вакцинацию
• не приближайтесь к незнакомым и диким животным, не кормите их и не провоцируйте резкими движениями
• учите детей правилам безопасности с животными.
