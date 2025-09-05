На Киевщине в зоопарке обнаружили бешенство: как уберечься от смертельной болезни

Врачи рассказали, как предотвратить бешенство, и что делать, если укусило животное

У животного, которое содержалось на территории одного из частных зоопарков Киевской области, обнаружено бешенство, являющееся смертельной инфекционной болезнью.

В связи с этим Киевский областной центр контроля и профилактики болезней дал советы по действиям в случае контакта с домашним или диким животным.

Врачи предупредили, что бешенство – это вирусная, смертельная инфекция, развитие которой у человека можно предотвратить, если своевременно провести вакцинацию.

"Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит поврежденные кожные покровы инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается. Бешенством могут заболеть все млекопитающие, поэтому летучие мыши, собаки, коты, ежи, белки грызуны и другие представители фауны – потенциально могут быть больны бешенством. Это может быть как дикое животное, так и домашнее, если его не вакцинировали", – говорится в публикации.

Также врачи объяснили, что люди могут заразиться бешенством при укусе животных-носителей, причем в большинстве случаев источником инфицирования являются невакцинированные собаки и кошки.

Что делать, если вас укусило или обслюнявило животное:

• Тщательно (не менее 10-15 минут) промывайте поражение водой с мылом.

• После промывания и обработки раны наложите стерильную повязку.

• Немедленно обратитесь к врачу.

Как предотвратить риск инфицирования бешенством:

• не контактируйте с дикими или беспризорными животными

• делайте невозможными контакты домашних животных с дикими и беспризорными, ведь они могут быть носителями вируса

• если поведение вашего или чужого животного вызывает подозрение – например, появляется агрессия, страх воды или света, – немедленно сообщите в ветеринарную службу

• если с вами или возле вашего дома проживает животное – позаботьтесь, чтобы оно получало ежегодную вакцинацию

• не приближайтесь к незнакомым и диким животным, не кормите их и не провоцируйте резкими движениями

• учите детей правилам безопасности с животными.

Инфографика Министерства здравоохранения. Что делать для профилактики бешенства

