Серьезно рискуете: почему не стоит приручать лисят и чем они угрожают

Ученый объяснил, почему лисята не могут быть домашними

Попытки приручить диких лисят могут обернуться серьезными проблемами для человека. Даже после продолжительного общения с людьми эти животные остаются непредсказуемыми и могут напасть.

Дикие инстинкты никуда не исчезают, несмотря на все попытки их "одомашнить". Об этом "Телеграфу" рассказал Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук.

Ученый удивляется, зачем вообще заниматься лисятами, когда вокруг столько беспризорных щенков. В Бородянке, Пирогово, Димидовце полно заброшенных собак, которые ждут своих хозяев, говорит он.

Смаголь сравнивает приручение лис с историческими попытками "улучшить" собак из-за скрещивания с волками. Сибирские охотники когда-то выпускали самок для спаривания с волками, надеясь получить более сильное потомство. Однако дикость передавалась потомкам вместе с силой.

Прирученный лисенок рано или поздно возвращается к дикой природе, где сталкивается с агрессией своих диких родственников. Укусы других лис могут спровоцировать заболевание, в частности бешенство. Инфицированное животное впоследствии может вернуться к человеческому жилью и напасть на тех, кто его кормил.

Лисы могут быть опасными

Смаголь объясняет опасность таких экспериментов и добавляет, что сам бы не занялся подобными делами. "Я бы этим не занимался, честно. Я не рекомендовал бы", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине исчез редкий вид лис. Эксперт рассказал о их особенностях.