Лисиц все больше в городах. Чем можно от них заразиться и как этого избежать, рассказал эксперт

К хищникам лучше вообще не приближаться

Лис в последнее время довольно часто замечают в людных местах. Только за июль ряд случаев встреч с дикими зверями зафиксирован в Украине. Это происходило в разных городах нашей страны. Они обживаются в Киеве, Одессе, западных регионах – повсюду.

Хищники постепенно приспосабливаются к новым условиям существования и это норма. Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук Виталий Смаголь рассказал "Телеграфу", чем еще можно заразиться от лисицы, кроме бешенства.

Специалист пояснил, что большую роль в популяции диких животных играет охота, а с начала полномасштабного вторжения она запрещена в Украине. Так что количество хищников, в частности лис, становится больше.

"Лиса на физиологическом уровне мало чем отличается от самой обычной собаки. Чем можно от собаки заразиться?" – сказал Смаголь.

По его словам, если погладить больную собаку, можно заразиться экземой или кожаным грибком и гельминтами. Если в случае с собаками это скорее всего будут аскариды, то от лисицы можно набраться эхинококкозов или печеночных двуусток.

Бешенство

Но самой опасной болезнью, которой можно заразиться от лисы, все-таки остается бешенство.

"Лисица — это хищник, теплокровное животное, которое может болеть бешенством. Она заражает других животных, даже не хищников. К примеру, в прошлом году на Черниговщине официально было зафиксировано четыре случая заболевания бешенством у лося. А ведь это не хищник, значит, его искусало больное животное", — сказал зоолог.

Смаголь объяснил, что лисы — природный резервуар для бешенства. До года у них заболевание протекает бессимптомно, а после может появиться слюнотечение, страх света, воды и т.д. Но даже клиническая картина бешенства у лис достаточно смазана, не такая, как у домашних хищников. Больная бешенством лиса обычно живет не более 7-10 дней после появления первых симптомов.

Напомним, прирученный лисенок рано или поздно возвращается к дикой природе, где сталкивается с агрессией своих диких родственников. Укусы других лис могут спровоцировать заболевание, в частности бешенство. Инфицированное животное впоследствии может вернуться к человеческому жилью и напасть на тех, кто его кормил.