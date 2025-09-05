На Київщині в зоопарку виявили сказ: як вберегтися від смертельної хвороби

Лікарі розповіли, як запобігти сказу, та що робити, якщо укусила тварина

У тварини, яка утримувалася на території одного з приватних зоопарків Київської області, виявлено сказ, який є смертельною інфекційною хворобою.

У зв'язку з цим Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб надав поради щодо дій у випадку контакту зі свійською або дикою твариною.

Лікарі попередили, що сказ – це вірусна, смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію.

"Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить пошкоджені шкірні покрови інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни – потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували", – йдеться у публікації.

Також лікарі пояснили, що людям можуть заразитися сказом під час укусу тварин-носіїв, при чому у більшості випадків джерелом інфікування є невакциновані собаки та коти.

Що робити, якщо вас укусила чи обслинила тварина:

• Ретельно (щонайменше 10-15 хвилин) промивайте місце ураження водою з милом.

• Після промивання та обробки рани накладіть стерильну пов’язку.

• Негайно зверніться до лікаря.

Як запобігти ризику інфікування сказом:

• не контактуйте з дикими чи безпритульними тваринами

• унеможливлюйте контакти домашніх тварин із дикими та безпритульними, адже вони можуть бути носіями вірусу

• якщо поведінка вашої або чужої тварини викликає підозру — наприклад, з’являється агресія, страх води чи світла, — негайно повідомте ветеринарну службу

• якщо з вами або біля вашого будинку проживає тварина — подбайте, щоб вона отримувала щорічну вакцинацію

• не наближайтеся до незнайомих та диких тварин, не годуйте їх та не провокуйте різкими рухами

• навчайте дітей правил безпеки з тваринами.

Інфографіка МОЗ. Що робити для профілактики сказу

