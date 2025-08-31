Побывали на шоппинге и уходят домой. Во Львове возле ТРЦ заметили стадо рогатых животных

Украинцы уже шутят об их появлении

Стадо коз во Львове бродили в необычном месте. Такую необычную картину увидели у ТРЦ Victoria Gardens.

Соответствующее видео было распространено в местных телеграм-каналах. Там предположили, что рогатые животные оказались рядом с торговым центром не просто так.

"Козы после шопинга разгуливают на территории Victoria Gardens", — шутливо прокомментировали в одном из местных пабликов.

На видео видно, как несколько коз не спеша передвигаются рядом с развлекательным центром. Рядом с ними идет пастух, сопровождающий животных в темное время суток.

Реакция украинцев

Реакция жителей города на необычный ролик оказалась неоднозначной. Одни пользователи соцсетей с юмором отнеслись к ситуации, называя коз "новыми модниками Львова" и шутя, что животные решили посетить торговый центр. Другие выразили удивление тем, почему козы оказались в таком людном месте ночью, предполагая, что они могли заблудиться, возвращаясь с пастбища в дом.

Некоторые львовяне также выразили обеспокоенность безопасности как самих животных, так и людей, ведь присутствие коз возле крупного торгового комплекса может создавать неудобства и потенциальные риски.

Пока неизвестно, нашли ли животные дорогу домой.

