Эти села с "боевыми" названиями на Подолье могут удивить (фото)

Два соседних подольских села сейчас мирные и спокойные, но уже их названия намекают: когда-то здесь хорошо "подрались"

Давние истории и события оставляют отражение в топонимике. Два села Большая Побойная и Малая Побиянка находятся рядом и являются отголоском тех времен, когда эти земли на Хмельнитчине атаковали татары.

Татарские набеги в XIII-XIV веках дали название деревне Большая Побойная. Этот населенный пункт официально известен еще с XVI ст. Ранее здесь татары устраивали побоища местному населению, что и запечатлелось в названии.

В начале ХХ века после поражения освободительной борьбы сюда пришла большевистская оккупация — с репрессиями, запретами и Голодомором. Позже, во Второй мировой, село потеряло немало своих сыновей. Но и возрождалось: работал колхоз, выращивали сад, держали скот. И даже неолитические находки здесь есть – земля хранит память о людях еще с IV тысячелетия до н. е. Сейчас здесь живут более 1,5 тысячи человек, работает гимназия и т.д.

В селе Большая Побойная в Хмельнитчине праздновали Маланку

Соседка Великой Побойной – Малая Побиянка. Впервые о селе упоминают в 1790 году. Название не случайно — намекает на "меньшую сестру" Великой Побойной. Она и меньше — по населению в два раза.

Большая Побойная и Малая Побиянка на карте

Село раньше носило названия Побоянка и Малая Побойная. Примечательным архитектурным объектом является церковь Святого великомученика Димитрия Солунского. Она была построена в 1868 году, до этого на том же месте была другая церковь. Другая интересная локация – восстановленная активисткой Ниной Севастьяновой хата. Она в прямом смысле взяла заброшенное жилье и вдохнула в него второе дыхание сделав живым музеем. Пока там проживают переселенцы.

Реконструированный старый дом в селе. Фото Нины Севастьяновой

Через поселок Малая Побиянка пролегает и новый туристический маршрут по Хмельнитчине, посвященный каменотесам. Ведь именно в этой деревне живет один из немногих мастеров этого дела, а неподалеку села есть настоящие каменоломни. Проехав через Малую Побиянку и села неподалеку: Сивороги, Притуловку или Минковцы, можно увидеть различные каменные чудеса — от въездных столбов и мастерски сложенных заборов до погребов, колодцев и дымоходов, которым уже более ста лет.

Мастер-каменотес Василий Кондрашко из села Малая Побиянка. Фото: Игорь Хитрук

Ранее "Телеграф" рассказывал о водопаде Бурбун, который сравнивают с тропиками за красоту и зелень. Он находится как раз неподалеку от села Большая Побойная.