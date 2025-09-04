Посидела и хватит? ВАКС изменил меру пресечения экс-главе Хмельницкой МСЭК

Источники журналистов утверждают, что залог еще не был внесен

Бывшая глава Медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области Татьяна Крупа покидает следственный изолятор под новыми условиями. Высший антикоррупционный суд изменил ей меру пресечения по содержанию под стражей на залог в значительном размере.

Об этом говорится в сообщении ВАКС. 4 сентября следственная судья частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продолжении меры пресечения фигурантке дела.

Фемида решила изменить эту меру пресечения на залог в размере 20 миллионов гривен.

"ВАКС обращает внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 197 УПК совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев – в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям. В настоящее время подозреваемая содержится под стражей в уголовном производстве уже 11 месяцев", – отметили правоохранители.

Кроме внесения залога, суд определил ряд процессуальных обязанностей для экс-руководителя МСЭК до 4 ноября 2025 года. В частности, она должна прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда, не покидать пределы Хмельницкого без разрешения, воздерживаться от контакта с работниками областного центра медико-социальной экспертизы и лицами, которые обращались туда для проведения экспертиз. Также подозреваемая должна сообщать правоохранителям об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

За исполнение определения будут следить детективы НАБУ. Тем временем, как утверждают источники "РБК-Украина", на момент публикации новости залог еще не был внесен. В случае его внесения на Татьяну Крупу возложат все обязанности, определенные судом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2024 года в Украине разгорелся громкий скандал с участием руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Во время обысков у нее и ее сына обнаружили почти 6 миллионов долларов наличными в разных валютах, поддельные медицинские документы и списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами. Крупу арестовали, а в ноябре ВАКС оставил ее под стражей, уменьшив размер залога с 500 млн до 300 млн гривен.