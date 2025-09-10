Экс-глава Винницкой ОВА вляпался в новую историю: что за видео разлетелось по сети

Видео драки с якобы бывшим винницким топ-чиновником наделало шума в сети

В сети появилось видео того, как мужчина, похожий на бывшего главу Винницкой ОВА Сергея Борзова, устроил "разборки" с другим мужчиной. Все закончилось тем, что он нанес одному из участников конфликтной ситуации удар в лицо.

Видеозапись изначально была обнародована telegram-каналом "Труха Винница" еще 2 сентября. Полиция области в тот же день ответила, что намерена проверить кадры и прояснить ситуацию.

Впрочем, до 10 сентября ни Борзов, ни полиция более детальных объяснений не давали.

Видео повторно обнародовал в соцсети Facebook местный активист Владимир Затайдух, который призвал Борзова прокомментировать ситуацию, чтобы "люди не подумали ничего лишнего". В комментариях очевидцы сообщили, что инцидент произошел на соревнованиях по футболу, где играл сын чиновника.

Сообщается, что Борзов якобы услышал "различные непристойные слова" от нетрезвой компании и не сдержал себя.

Комментарий очевидцев

Впрочем, местное издание "Це Вінниця, друже" пишет, что инициатором конфликта был бывший глава ОВА, который захотел занять беседку, в которой уже находилась другая компания.

"Он начал откровенно быковать и угрожать ТЦК, называя себя властью" слова очевидцев

Как известно, Борзов был главой Винницкой ОГА с 2020 по 2024 год, и до сих пор остается начальником городского отделения Национального олимпийского комитета. Также он является мужем народного депутата Ирины Борзовой ("Слуга народа").

Это не первый скандал с его участием. В сети есть видео, где он предположительно в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал с группой молодых мужчин на АЗС, конфликт закончился тем, что чиновник вызвал ТЦК, которые забрали его обидчиков. После огласки ситуации Борзов подал в отставку, аргументируя это "состоянием здоровья".

Как сообщалось ранее, скандальную экс-главу МСЭК Хмельницкого Татьяну Крупу, которая "заработала" на взятках от уклонистов более 6 миллионов долларов, вышла на свободу под залог. При этом по данным журналистов, вышла она до того, как залог был внесен.