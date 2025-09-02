Скорбь и море людей. Во Львове хоронят Андрея Парубия (фото и видео)
Провести выдающегося украинца в последний путь собрались и молодые и пожилые люди
Похороны Андрея Парубия, застреленного 30 августа, проходят во Львове во вторник, 2 сентября. Похоронят государственного деятеля на Лычаковском кладбище, где покоится много выдающихся украинцев.
Корреспондент "Телеграфа" присоединилась к тем, кто пришел провести в последний путь бывшего главу Верховной рады, народного депутата и выдающегося украинца Андрея Парубия. Отдать ему последнюю дань уважения собралось много людей — и молодежь, и пожилые люди. Чин похорон совершается в соборе святого Юра.
Среди них — бывший президент Украины Петр Порошенко и временно исполняющий обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 Александр Турчинов. На церемонию прощания во Львов также прибыл председатель ВРУ Руслан Стефанчук.
Также присутствуют бывший премьер Юлия Тимошенко и бывший глава МВД (2005-2006 и 2007-2010) и бывший генпрокурор Юрий Луценко. Пришел отдать последнюю дань уважения Парубию и Антон Геращенко — экс-замминистра внутренних дел Украины, советник главы МВД. На чине похорон Парубия присутствует народный депутат Украины Ярослав Юрчишин. Также на прощание прибыла медик-доброволец, военнослужащая и политический деятель Яна Зинкевич.
Как сообщал "Телеграф", место захоронения Парубия расположено рядом со старинным склепом. На этом кладбище также похоронены сотни известных украинцев. Среди них Иван Франко, Маркиян Шашкевич, Соломия Крушельницкая, Владимир Ивасюк, Ирина Фарион и т.д.