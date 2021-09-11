Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 в Нью-Йорке погибли тысячи мирных людей (видео)

В результате масштабного теракта погибли 2977 мирных граждан.

Двадцать четыре года назад, 11 сентября 2001-го, в США произошел жесточайший теракт в истории. 19 членов сети "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра. Они тогда были самыми высокими во всем Нью-Йорке. В результате теракта погибли почти 3 тысячи мирных граждан, еще более 6 тыс. получили ранения. Пока все это происходило, зрители могли следить за событиями в прямом эфире.

Тысячи людей потеряли жизнь в результате теракта

После попадания самолетов в башни вспыхнул пожар. Таким образом, люди, которые находились на верхних этажах, не могли найти пути спасения и массово погибали.

Примерно через 2 часа после атаки небоскребы рухнули, унеся жизни тысяч людей.

Организаторы теракта также погибли

Что касается других двух самолетов, то третий направили в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый же — упал в штате Пенсильвания в поле, ведь люди, которые находились в нем, начали сопротивляться.

Теракт считается самым масштабным в истории

Общее количество погибших граждан США составляет 2977 человек. В перечень жертв входят люди, которые были в башнях-близнецах, пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, спасатели и пожарные. 19 террористов-смертников также погибли в результате собственных действий.

