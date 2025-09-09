Кто убивает украинок за границей: почему наши женщины становятся жертвами жестоких преступников в Европе и США

"Телеграф" выяснил, почему украинки становятся жертвами жестоких преступлений от психически больных рецидивистов или корыстных убийц в странах, где искали убежища

22 августа 2025 года 23-летняя Ирина Заруцкая сидела в вагоне поезда в Шарлотте, штат Северная Каролина, листая соцсети. Эта молодая женщина сбежала из Украины и недавно поселилась в США. Ирина просто ехала в транспорте, тогда как без всякой провокации или причины незнакомец трижды пронзил ее шею ножом.

"Телеграф" рассказывает, почему спасающиеся от войны украинки становятся жертвами жестоких убийств в странах, где они искали убежища, сколько было таких случаев и кто на самом деле несет ответственность за их смерть.

Смерть украинки Ирины Заруцкой: видеозапись напоминает фильм ужасов

Убийство украинки Ирины Заруцкой

Видеозапись с камеры наблюдения напоминает фильм ужасов — Ирина Заруцкая заходит в вагон и занимает место. Позади нее сидит 34-летний темнокожий мужчина Декарлос Браун-младший. Без всякого предупреждения он поднимается, достает складной нож из худи и наносит три смертельных удара в шею девушки. Через 30 секунд украинка теряет сознание. Через две минуты убийца спокойно выходит из поезда, а из его руки капает кровь жертвы.

Декарлос Браун-младший — убийца украинки

23-летняя Ирина Заруцкая убита в США

Ирина Заруцкая во время пребывания в США обучалась в Общественном колледже Роуэн-Кабаррус.

Мы были убиты горем, узнав о смерти одной из наших бывших студенток, Ирины Заруцкой, чья жизнь оборвалась в этом трагическом событии, написали на странице колледжа.

Воспоминаниями об Ирине Заруцкой поделилась украинка Ульяна Козловская, работающая в США визажисткой. Она вспоминает погибшую как "прекрасного человека и талантливую художницу, которая убегала от войны в Украине.

Браун был хорошо знаком правоохранительным органам. К 34 годам его уже арестовывали 14 раз. В 2014 году Браун получил пятилетний срок за ограбление с применением смертельного оружия. Его собственная мать пыталась поместить сына в психбольницу. К моменту убийства у него были возбуждены уголовные дела. Из судебных дел видно, что у подозреваемого были психические заболевания. В январе этого года после проверки полицией его благосостояния у него обнаружили "тревожные мысли".

Убийство произошло еще 22 августа, но об этом стало известно 7 сентября, когда видео разлетелось соцсетями. Кстати, именно после того, как видео обнародовал Илон Маск, ему оказали такую огласку. Миллиардер убежден, что это этническое убийство. Он репостнул видео с подписью: "Теперь мы знаем, почему они не хотели обнародовать полное видео. Слышно, как Декарлос Браун говорит: "Я убил ту белую девушку". После того как он убил невинную Ирину Заруцкую. Демократы и СМИ не хотели, чтобы американцы увидели расовый аспект. Подумайте об этом", — говорится в подписи.

Впрочем, американские СМИ почему-то обошли этот случай и не рассказывали о нем в своих сюжетах вплоть до того момента, пока не возник резонанс. Тогда на жестокое убийство начали реагировать и политики, а также традиционные критики Украины вроде сына Дональда Трампа. Однако некоторые из них использовали случай как еще один способ "ударить" политического оппонента.

Убийство украинки – политическая игра на крови?

Президент США Дональд Трамп использовал трагедию для политических атак на Демократическую партию. В соцсети Truth Social он написал: "Кровь этой невинной женщины буквально стекала с ножа убийцы, и теперь эта кровь — на руках демократов, которые отказываются сажать опасных людей за решетку".

Какого черта он ездил поездами и ходил по улицам? Таких преступников следует арестовать… было видно, как кровь этой невинной буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь – на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму. написал Дональд Трамп.

Американские консервативные медиа, в частности Breitbart, обвинили либеральные издания в сокрытии преступления. Они назвали это "очередной ужасающей историей, которой можно было избежать" из-за "непристойного провала городов, управляемых демократами".

Убитая украинка Ирина Заруцкая

"Режимные СМИ проигнорировали эту неудобную историю (неудобную для демократов)", — пишут журналисты издания.

Axios (либеральное издание) в ответ критиковало распространение видео с камер наблюдения, называя это манипуляцией альтернативных медиа для возбуждения вопроса городской преступности.

Сбежали от Путина, погибли от психов: трагедии украинских беженок

Это далеко не первый случай, когда украинки, убегая от войны, становятся жертвами жестоких людей.

В марте 2024 года в немецком Хоккенхайме супруги убили двух украинок — 27-летнюю женщину Маргариту Разас и ее 51-летнюю мать Марину из Харькова. Мотив шокировал даже опытных следователей: преступники хотели похитить новорожденного ребенка украинки и выдать его за своего.

Жертва преступления – 27-летняя Маргарита Стеценко и ее дочь Мия

Обвиняемые супруга и муж признали вину в суде. Они рассказали, что не могли иметь детей и хотели присвоить себе младенца. Преступление тщательно спланировано — мужчина и женщина намеренно искали контакты с украинскими беженцами через социальные сети.

Женщины находились в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар, когда произошло непоправимое. Оба убийца — 41-летний немец и его жена русского происхождения — приговорены к пожизненному заключению.

Семейная драма закончилась бедой в Бельгии

Место убийства 46-летней украинки Лилии и ее 6-летней дочери Анны

6 июня 2025 г. в бельгийском городе Хаасроде произошел пожар в бывшем пансионате, приспособленном под приют для беженцев. В результате поджога и ножевых ранений погибли 46-летняя украинка Лилия и ее шестилетняя дочь Анна.

Семья жила в Бельгии уже три года. Муж остался воевать на родине, а их 16-летний сын якобы находился в школе во время нападения.

После допросов сын женщины признал, что убил мать и сестру, а затем поджег дом, чтобы скрыть следы. Мотивы этого поступка до сих пор официально не обнародованы. Украинские консульские работники посетили подозреваемого в исправительном заведении для несовершеннолетних, однако о деталях дела не сообщали.

Жертвами преступлений часто становятся дети. В июне 2024 года в Германии в лесу нашли тело 9-летней Валерии из Павлограда, которую разыскивали несколько дней после исчезновения по дороге в школу. Во время вскрытия не было обнаружено, что пропавший ребенок стал жертвой сексуального преступления. Девочка с мамой жили в Дебельне после начала войны, а его папа — военнослужащий Роман — защищал Украину. Супруги были разведены.

9-летняя Валерия на фото с отцом — он забрал тело дочери для похорон в Украине

Впоследствии убийцу 9-летней украинской девочки Валерии, погибшей в Германии, нашли, осудили и вынесли приговор. Им оказался 37-летний гражданин Молдавии, бывший партнер матери девочки. Суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Согласно материалам дела, мужчина совершил преступление на почве мести после разрыва отношений с матерью Валерии. Он подстерег девочку по дороге в школу, похитил ее, а впоследствии жестоко убил. После совершенного преступления убийца пытался скрыться и был задержан в Чехии, после чего его экстрадировали в Германию.

Отец Роман перевез тело дочери в Украину и похоронил ее в родном Павлограде.

Убежала от войны из Мариуполя, а погибла под поездом в Германии — трагическая смерть украинки

16-летняя украинка, погибшая под поездом в Германии

1 сентября стало известно, что в немецком городе Фридланд 16-летняя украинка из Мариуполя погибла под грузовым поездом. По данным полиции, на пути ее толкнул гражданин Ирака. Мужчина вел себя агрессивно – его задержали. В крови зафиксировали 1,35 промилле алкоголя. Ранее у него уже была диагностирована параноидальная шизофрения.

Сначала следствие предполагало, что это несчастный случай, однако впоследствии на плече иракца обнаружили отпечаток руки погибшей девушки.

Немецкие СМИ пишут, что девушка уехала из Украины из-за вторжения России и после окончания средней школы начала учиться на стоматолога. 31-летний подозреваемый неоднократно просил убежища в Германии, однако ему отказали и должны были депортировать в Литву.

Убийство Ирины Заруцкой: помогают ли семье погибшей украинские власти

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель украинки в США в комментарии журналистам.

"Посольство Украины в США находится на постоянном контакте с компетентными органами, детективом полиции, проводящим расследование дела, а также матерью погибшей гражданки Украины. Дело находится на контроле дипломатического учреждения", — сообщили в МИД, передает "Украинская правда".

Однако на сайте МИД или на странице нового посла Украины в США Ольги Стефанишиной нет никаких заявлений или реакций на это убийство.

В случае убийств в Германии и Бельгии украинские дипломаты также ограничились формальными заявлениями о сотрудничестве с местными органами. Насколько системна работа по защите украинцев за рубежом, пока не известно.

Миграционный хаос в Европе приобретает системный характер: чем он угрожает

Серия убийств продолжается: известно о жертвах среди украинцев в Европе — подобными заголовками пестрят украинские медиа. Проблема системная, ведь случаи не единичны. Ситуацию подогревает миграционный хаос в Европе, вызывающий рост преступности даже в таких странах, которые традиционно считались безопасными, например, в Германии. К примеру, зимой 2025 года африканский мигрант в Германии жестоко убил молодого политика и ранил украинку. Он ранил ее в шею, однако женщине удалось сбежать.

Европейские страны сталкиваются с проблемами интеграции множества мигрантов. В лагерях для беженцев часто живут люди без документов, прибывших нелегально из африканских стран. Поэтому ситуация в районах, страдающих от огромного количества мигрантов, становится еще более криминогенной.

Статистика показывает самые высокие уровни преступности в странах с наибольшим количеством мигрантов без статуса. Франция, Германия и Бельгия лидируют среди стран Европы в этом рейтинге. А США, по данным Википедии, в тройке антилидеров по миру по количеству умышленных убийств.

Карта мира по уровню умышленных убийств на 100 тысяч человек. Источник: УНП ООН. (Чем темнее цвет, тем выше уровень умышленных убийств зафиксирован)

Убежавшие от войны Украинцы оказываются в опасности там, где искали защиты. Причины разные: от психически больных рецидивистов в США до корыстных побуждений в Европе и семейных конфликтов среди самих беженцев.

Ранее "Телеграф" писал, что убийство украинки в Германии раскрыли спустя три года. В ходе расследования правоохранители проверили ДНК около 100 человек.