Укр

Названа в честь богини печали: где эта улица в Киеве и чем она интересна сегодня (фото, карта)

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
953
Улица Жилянская, иллюстративный фото.
Улица Жилянская, иллюстративный фото.. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ее хранит следы прошлых эпох в современной городской жизни

Жилянская улица — одна из самых интересных исторических улиц Киева, простирающаяся через Голосеевский, Печерский и Шевченковский районы столицы. Улица начинается от Шота Руставели и тянется к Воздухофлотскому путепроводу, затем переходит в Борщаговскую улицу.

От первых упоминаний в XIX веке и до настоящего времени она была местом жительства видных деятелей, центром революционной борьбы и центром промышленного развития города. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Происхождение названия

Происхождение названия "Жилянская" до сих пор имеет несколько версий. Некоторые исследователи связывают ее с языческой богиней печали Жели (Жали) или с рекой Желань, когда-то протекавшей на этой территории. Другая версия связывает название с новыми переселенцами XVII века, когда местность стала "жилой" — то есть предназначавшейся для постоянного проживания.

Начало застройки и архитектурные памятки

Жилянская улица начала застраиваться в 30-х годах XIX века, а активная застройка пришлась на 50-е годы того же столетия. В это время строили преимущественно доходные дома — многоэтажные жилые здания с изысканным декором. До сегодняшнего дня сохранились дома второй половины XIX — начала XX века, ставшие настоящими памятниками архитектуры.

Пятиэтажное здание № 41 построено в стиле неоклассицистического модерна. В первой четверти XX века оно принадлежало киевскому мещанину В. Беренфусу, далее было собственностью торговой фирмы "Торговый дом К. Людмер и сыновья", а с 1913 года стало собственностью купца В. Шевелева.

Дом на Жилянской, 41

Дом № 120-А построен в 1900 году по проекту архитекторов Хойнацкого и Вишневского в стиле флорентийского возрождения, где за образец был взят дворец в Санкт-Петербурге.

Дом на Жилянской 120-й

Среди других выдающихся сооружений — доходные дома 1908 года (№ 39/92), здания на Жилянской 43б и 37/97, а также усадьба Б. С. Миллера (1893-1894 годы).

Усадьба Миллера на Жилянский

Промышленное наследие и ценные объекты

Жилянская была не только жилой улицей, но и центром промышленной деятельности. Здесь располагался Южно-русский машиностроительный завод (сегодня завод "Кузня на Рыбальском"), построенный в 1890-х годах по проекту архитектора Владислава Городецкого. Это было одно из самых мощных промышленных сооружений того времени.

Кузня на Рыбальском в 1934 году

Церковь, духовное наследие и известные жители

На улице когда-то существовали две исторические церкви – Ильинская и Троицкая. Первая была уничтожена в 1930-х годах, вторая — в начале 1960-х. Сегодня существуют проекты их возрождения, что могло бы стать важным шагом для сохранения духовной и культурной традиции города.

Троицкая церковь по улице Жилянской, 4.

Известные личности, которые жили на этой улице, — народный артист Панас Саксаганский (дом № 96), композитор Алексей Рябов (№ 6), писатель Максим Рыльский, общественный деятель Михаил Драгоманов (№ 59).

Современность и перемены

Во второй половине XX века начало улицы было перенесено ближе к НСК "Олимпийский" — бывшему Красному стадиону. Противоположный конец улицы был продлен в 1950-60-х годах, а в 1970-х проложена широкая автомагистраль с трассой скоростного трамвая. Сегодня Жилянская является одной из центральных бизнес-улиц Киева, сохраняя исторический шарм и достопримечательности прошлого.

Ранее "Телеграф" рассказывал об улице в Киеве, которая соединяет Лукьяновку и Дорогожичи. На протяжении более века существования она неоднократно меняла название, отражая политические изменения и идеологические трансформации, через которые проходил город.

Теги:
#История #Киев #Улица #Интересное