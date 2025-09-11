Названа в честь богини печали: где эта улица в Киеве и чем она интересна сегодня (фото, карта)

Ее хранит следы прошлых эпох в современной городской жизни

Жилянская улица — одна из самых интересных исторических улиц Киева, простирающаяся через Голосеевский, Печерский и Шевченковский районы столицы. Улица начинается от Шота Руставели и тянется к Воздухофлотскому путепроводу, затем переходит в Борщаговскую улицу.

От первых упоминаний в XIX веке и до настоящего времени она была местом жительства видных деятелей, центром революционной борьбы и центром промышленного развития города. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Происхождение названия

Происхождение названия "Жилянская" до сих пор имеет несколько версий. Некоторые исследователи связывают ее с языческой богиней печали Жели (Жали) или с рекой Желань, когда-то протекавшей на этой территории. Другая версия связывает название с новыми переселенцами XVII века, когда местность стала "жилой" — то есть предназначавшейся для постоянного проживания.

Начало застройки и архитектурные памятки

Жилянская улица начала застраиваться в 30-х годах XIX века, а активная застройка пришлась на 50-е годы того же столетия. В это время строили преимущественно доходные дома — многоэтажные жилые здания с изысканным декором. До сегодняшнего дня сохранились дома второй половины XIX — начала XX века, ставшие настоящими памятниками архитектуры.

Пятиэтажное здание № 41 построено в стиле неоклассицистического модерна. В первой четверти XX века оно принадлежало киевскому мещанину В. Беренфусу, далее было собственностью торговой фирмы "Торговый дом К. Людмер и сыновья", а с 1913 года стало собственностью купца В. Шевелева.

Дом на Жилянской, 41

Дом № 120-А построен в 1900 году по проекту архитекторов Хойнацкого и Вишневского в стиле флорентийского возрождения, где за образец был взят дворец в Санкт-Петербурге.

Дом на Жилянской 120-й

Среди других выдающихся сооружений — доходные дома 1908 года (№ 39/92), здания на Жилянской 43б и 37/97, а также усадьба Б. С. Миллера (1893-1894 годы).

Усадьба Миллера на Жилянский

Промышленное наследие и ценные объекты

Жилянская была не только жилой улицей, но и центром промышленной деятельности. Здесь располагался Южно-русский машиностроительный завод (сегодня завод "Кузня на Рыбальском"), построенный в 1890-х годах по проекту архитектора Владислава Городецкого. Это было одно из самых мощных промышленных сооружений того времени.

Кузня на Рыбальском в 1934 году

Церковь, духовное наследие и известные жители

На улице когда-то существовали две исторические церкви – Ильинская и Троицкая. Первая была уничтожена в 1930-х годах, вторая — в начале 1960-х. Сегодня существуют проекты их возрождения, что могло бы стать важным шагом для сохранения духовной и культурной традиции города.

Троицкая церковь по улице Жилянской, 4.

Известные личности, которые жили на этой улице, — народный артист Панас Саксаганский (дом № 96), композитор Алексей Рябов (№ 6), писатель Максим Рыльский, общественный деятель Михаил Драгоманов (№ 59).

Современность и перемены

Во второй половине XX века начало улицы было перенесено ближе к НСК "Олимпийский" — бывшему Красному стадиону. Противоположный конец улицы был продлен в 1950-60-х годах, а в 1970-х проложена широкая автомагистраль с трассой скоростного трамвая. Сегодня Жилянская является одной из центральных бизнес-улиц Киева, сохраняя исторический шарм и достопримечательности прошлого.

