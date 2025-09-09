Она не меняла название со дня появления. Чье имя носит эта улица в Киеве и где находится (карта)

Это одна из самых длинных транспортных магистралей столицы, соединяющая три района города и хранящая богатую историю

Улица Стеценко – одна из длинных и важных улиц в нескольких районах Киева: Подольском, Святошинском и Шевченковском. Она простирается от улицы Щусева и железнодорожного путепровода до проспекта Академика Палладина и Миськой улицы в районе Гостомельской площади.

На нее выходят такие улицы, как бульвар Павла Вирского, Тираспольская, Даниила Щербаковского, Ивана Выговского и другие. "Телеграф" расскажет об этой улице подробнее.

Кирилл Стеценкал

История и название

Улица появилась в середине XX века. Современное название получила в честь выдающегося украинского композитора Кирилла Стеценко в 1957 году. Он происходил из семьи иконописца и с детства проявлял высокие художественные способности. Музыкальное образование и церковное служение оказали существенное влияние на творчество Стеценко, который стал одним из самых известных творцов украинской духовной музыки. Кроме многочисленных хоровых произведений он написал литургии, кантаты, оперетты для детей, а также обработал много народных песен.

В 1977 году к улице Стеценко была присоединена часть Гостомельского шоссе — территория между нынешними улицами Мрии (бывшая Туполева) и Миськой (бывшая Городская). Это стало важным шагом в формировании современных границ и протяженности улицы.

Застройка и особенности

Типичная застройка улицы Стеценко

Застройка улицы началась в 1960-х годах. Здесь преобладают панельные пятиэтажки типа "хрущевки". На некоторых участках улицы расположены садово-дачные усадьбы, в частности между Газопроводной и Городской.

Панорама улица Стеценко в Киеве

Вдоль улицы расположен парк "Дубки", а неподалеку — известный ресторан "Дубки", построенный в 1970 году по проекту архитектора Владимира Коломийца. Об этом заведении "Телеграф" подробно рассказывал ранее.

Транспорт и инфраструктура

Улица имеет удобное транспортное сообщение с разными районами Киева. Около нее проходят маршруты троллейбусов, автобусов и маршруток, неподалеку находятся станции метро "Сырец" и "Академгородок". Это позволяет комфортно добираться в центр города или других районов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об улице в Киеве, которая сначала была названа в честь кузнецов. Но об этом сегодня мало кто даже догадывается.