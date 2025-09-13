В тюрьмах Украины пытают и убивают: динамика таких случаев пугает правозащитников

Заключенных пытали в СИЗО в разных областях Украины — рассказываем, чем закончилось каждое дело

За последний год в украинских тюрьмах выявили несколько случаев системных пыток над заключенными, в частности, в Лукьяновском СИЗО в Киеве, Полтаве и Харькове. Эти дела вызвали большой резонанс в обществе. "Телеграф" рассказывает о наиболее вопиющих из них и о реакции правозащитников

Полтава: камера пыток в СИЗО

Весной 2025 года Государственное бюро расследований разоблачило в Полтавском следственном изоляторе специально обустроенную комнату, где систематически пытали заключенных. По данным следствия, работники заведения наказывали тех, кто отказывался сотрудничать с администрацией, нарушал распорядок или жаловался на действия персонала.

В "камере пыток", расположенной в медчасти, заключенных привязывали к металлической кровати и оставляли без еды, воды и доступа к туалету на несколько суток. Один из потерпевших сообщил, что прошел через такие издевательств более десяти раз за последние три года.

15 апреля 2025 года оперативники зафиксировали новый случай: работники привязали арестанта тканевыми полосками к постели, а после его попыток освободиться – заковали в наручники. Мужчина оставался без движения 19 часов.

Двум сотрудникам СИЗО – дежурному и старшему корпусу – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 127 УК Украины ("пытки"). Им грозит до 12 лет заключения.

Параллельно суду передали дело против шести других работников Полтавского изолятора, среди которых начальник отдела, дежурный помощник и трое старших по корпусу. Они пытали заключенного, который пожаловался на здоровье. Потерпевшего связывали на длительное время, а после визита врача снова ограничили в движении на следующий день. Его перевели в другую колонию.

Харьков: смерть в следственном изоляторе

В апреле 2025 года в Харьковском СИЗО скончался задержанный, незаконно помещенный в камеру с осужденным. Последний жестоко избил "новичка", заставил убирать туалет зубной щеткой и продолжал издевательство в течение нескольких часов.

Вместо вызова врачей охранники перевели избитого в другую камеру, где он на следующий день скончался. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: своевременная медицинская помощь могла спасти ему жизнь.

ГБР сообщило о подозрении семи работникам изолятора, среди которых бывший и.о. начальника заведения Юрий Малюк, два опера, дежурный помощник, старший корпуса и инспекторы. Их обвиняют в превышении власти, служебной халатности и оставлении человека в опасности. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

По данным "Опендатабот", Малюк с февраля 2025 года возглавлял СИЗО, ранее являлся заместителем начальника колонии №27. Дело получило резонанс и из-за деталей преступления: погибший мужчина находился под следствием по подозрению в тяжком сексуальном преступлении. Впрочем, даже при таких обстоятельствах персонал учреждения не имел права нарушать закон и обрекать его на смерть.

Харьков: пытки в колонии №25

В июне 2025 года следователи ГБР задержали начальника Алексеевской исправительной колонии №25 Андрея Ольховского и его ближайшее окружение. Правоохранители выяснили: администрация систематически пытала осужденных, заставляла их бесплатно работать, применяла угрозы и унижения.

По данным следствия, заключенных незаконно бросали в дисциплинарные изоляторы и камерный тип, используя это как средство давления. Работников колонии подозревают в пытках по ч. 3 ст. 127 УК Украины, их планируют заключить под стражу.

Результаты мониторинга в Алексеевской колонии №25

Харьковская правозащитная группа обнародовала отчет по итогам визита в Алексеевскую исправительную колонию №25. Мониторинг нашел системные нарушения прав осужденных, применение насилия и эксплуатации, а также факты игнорирования администрацией своих обязанностей.

Правозащитники зафиксировали:

многочисленные жалобы осужденных на физическое и психологическое насилие, а также использование отдельных заключенных для контроля над другими;

существование группы осужденных, которым администрация фактически делегировала властные полномочия. Они применяли избиения и устрашения, в частности в "комнате воспитательной работы" в медицинской части, не предусмотренной нормативными актами;

привлечение "дневальных" в карантинном участке для унижения вновь прибывших заключенных, что способствует утверждению криминальной субкультуры и кастовой иерархии;

случаи принудительного труда и нарушение правил оплаты, что сопровождалось угрозами и дисциплинарными взысканиями;

атмосферу страха среди заключенных: большинство отказывались от общения, опасаясь преследований со стороны администрации;

избиение заключенных в служебных кабинетах работниками оперативного отдела;

формализованную, милитаризованную модель общения между персоналом и заключенными, противоречащую принципам "динамической безопасности";

игнорирование администрацией правил по передвижению и видеонаблюдению, которое превращается в чрезмерное вмешательство в конфиденциальность.

ХПГ отмечает, что такие практики противоречат Уголовно-исполнительному кодексу Украины, Конвенции о защите прав человека, а также рекомендациям Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT). Комитет неоднократно призвал Украину прекратить практику делегирования властных функций осужденным и отменить статью 391 УК Украины, используемую для давления на заключенных.

Правозащитники подчеркивают: любые случаи устрашения или насилия со стороны администрации или приближенных осужденных должны рассматриваться как неприемлемые и влечь за собой ответственность.

Киев: Лукьяновское СИЗО – "тюрьма для бедных, гостиница для богатых"

Столичный изолятор уже годами находится в центре скандалов из-за коррупции, пыток и поборов. Журналистское расследование Хапуга.UA обнародовало "прайс-лист" услуг, доступных арестантам с деньгами: от телефонов и алкоголя до комфортных камер.

Правозащитники утверждают: администрация СИЗО знает все теневые схемы. "В Киевском СИЗО так называемые "смотрящие", "приблатные", разные люди, которые сотрудничают с администрацией, бьют людей и требуют от них денег. И администрация знает об этом", – говорит правозащитник Эдуард Багиров.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук добавляет: "Это чистая тема для мусора. То есть закрыть, прибить, припрессовать, получить и так далее". Он также заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Лукьяновке убиты по меньшей мере пять арестантов.

Последним случаем стала смерть Андрея Кязимова, жестоко избитого в СИЗО в конце 2024 года. Мужчина скончался уже в больнице. Расследование его смерти ведет ГБР.

Журналисты и правозащитники указывают ответственность руководства изолятора. Начальником учреждения сейчас является Владимир Халавка, ранее возглавлявший Софиевскую колонию №45. По словам экспертов, его управление сопровождалось многочисленными злоупотреблениями.

Системная проблема

Доктор юридических наук, эксперт ОО "Украина без пыток" Ирина Яковец в комментарии для "Телеграфа" подчеркнула, что практика пыток и ненадлежащего поведения в следственных изоляторах остается распространенной и системной проблемой.

"Пытки – это не всегда физическое давление. Человека можно замучить и условиями содержания. Насколько оно распространено? По статистическим данным Офиса прокурора, количество производств по статье 127 (устанавливает ответственность за пытки, — ред.) возросло. Такие факты есть", – отметила Яковец.

По ее словам, ответственность за подобные случаи несут не только младшие сотрудники учреждений. "В разных регионах даже руководители учреждений. Мы знаем, что сейчас по Харькову возбуждено уголовное производство, по Полтаве также есть производство. Там были и руководители, и люди, которые занимали более низкие должности", – пояснила эксперт.

Яковец подчеркнула, что выявить факты пыток сложно, ведь заключенные находятся в полном подчинении администрации и часто боятся жаловаться. "Люди ограничены в возможностях сообщить о своих проблемах, потому что администрация может перевести их в плохие условия или другую камеру. Подать жалобу практически невозможно: все обращения идут через администрацию СИЗО или колонии", – сказала она.

Эксперт привела пример пилотного проекта, который ОО "Украина без пыток" реализовала вместе с Офисом омбудсмана в Киевском СИЗО. "Ежедневные визиты дали свои плоды — люди начали доверять, видеть, что мы регулярно бываем в учреждении, и более открыто говорить о проблемах", — рассказала она.

Отдельно Яковец обратила внимание на нарушение правил раздельного содержания. "Мы обнаружили случаи, когда многократно осужденных держали вместе с впервые отбывающими наказание. Это нарушает право на личную безопасность и создает дополнительное давление. Часто новичкам навязывают так называемого "отсмотрщика", который фактически руководит их жизнью в местах несвободы", — подчеркнула эксперт.

"Это масштабная проблема, и наш усиленный мониторинг в Киевском следственном изоляторе доказал ее существование. Системные изменения нужны уже сейчас", – резюмировала Ирина Яковец.

Ранее мы писали, что скандальная Татьяна Крупа, бывшая руководительница Хмельницкой областной МСЭК, вышла из Киевского СИЗО пять дней назад. Суд назначил ей залог в 20 миллионов гривен, и адвокат говорит, что деньги собирают, но всю сумму еще не внесли.