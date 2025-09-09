Крупа исчезла из радаров? Скандальная экс-глава МСЭК выскользнула из СИЗО, где она может находиться

Соседи Татьяну Крупу не видели, хотя ее муж появляется под домом

Скандальная Татьяна Крупа, бывшая руководительница Хмельницкой областной МСЭК, вышла из Киевского СИЗО пять дней назад. Суд назначил ей залог в 20 миллионов гривен, и адвокат говорит, что деньги собирают, но всю сумму еще не внесли.

Соседи в Хмельницком утверждают, что не видели ее дома. Где же может находиться скандальный глава МСЭК Хмельнитчины, рассказывает "Телеграф".

Вернулась ли Татьяна Крупа домой: что известно

Татьяна Крупа не сидит в Киевском СИЗО уже пятый день, но куда она делась, никто не знает. Корреспонденты Суспільного в Хмельницком решили проверить еге дом и побеседовали с соседями. Один из них, Айвар, проживает в том же доме, откуда, по версии следствия, Крупа в прошлом году во время обысков выбросила две сумки с деньгами. Он говорит, что семья Круп жила здесь, но сейчас их не видно.

Читал, будто ее отпустили. Но никого из них здесь не было. За все 20–30 лет, когда существует этот дом, я с ними только здоровался — и больше ничего рассказал Айвар.

Другой сосед, не захотевший говорить на камеру, подтвердил, что видел мужа Крупы, Владимира Михайловича, потому что его машина стоит во дворе каждый день. Но саму Татьяну не заметил. "Честно говоря, не видел, но в тот день, когда она вышла, машины не было. Наверное, он ездил и она приехала. Так я думаю. Владимир Михайлович живет здесь. Машина каждый день здесь", — поделился он.

Житель соседнего дома Александр тоже ничего не слышал о ее появлении. "Нет, не слышал. Тем более мы ходим в укрытие, поэтому, думаю, как-то узнал бы. Информации о том, что она здесь появлялась, — не было", — отметил он. А в магазине рядом с домом работники сказали, что Крупа в них не заходила. "К нам она не заходила, я не знаю, что вам сказать", — ответили они.

Поэтому неизвестно, почему Татьяна Крупа после своего увольнения из СИЗО не проживает у себя дома, хотя здесь ее муж.

Залог на миллионы: почему уволили Татьяну Крупу, хотя денег еще нет

Высший антикоррупционный суд 4 сентября назначил Татьяне Крупе залог в 20 миллионов гривен вместо содержания под стражей. Срок для внесения этих денег истекает 9 сентября. Адвокат Татьяна Выдай по телефону рассказала Общественному, что часть средств уже внесли, а остальные собирают.

"Через пять дней с момента вынесения определения. Считается со следующего дня. Первый день считается пятница. Средства собираются, и, либо часть уже внесена, либо будет внесена в ближайшие дни", — пояснила она.

Адвокат добавила, что даже если всю сумму не внесут, Крупа не нарушает правила, если придерживается других обязанностей. "Наша цель не просто внести залог — цель всей этой процедуры, чтобы лицо придерживалось своих процессуальных обязанностей. И даже не внесение всего этого залога может иметь последствия должное процессуальное поведение личности", — отметила Татьяна Выдай.

Крупу обязали выполнять определенные правила до 4 ноября 2025: не выезжать из Хмельницкого без разрешения, не общаться с работниками центра МСЭК и людьми, которые туда обращались, сообщать об изменении адреса, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

Крупу уже "увидели" на работе?

Между тем, в соцсетях появились сообщения о том, что Татьяна Крупа якобы вернулась на работу в центр МСЭК. Люди распространяли фото, как будто она там появилась. Но в комментариях под этими сообщениями быстро разоблачили обман – это фото со Дня медика 2022 года.

В Сети распространяют фейки о том, что Крупа вышла на работу

В чем подозревают Татьяну Крупу

Муж Татьяны Крупы лежит на кровати, полной пачек долларов

4 октября 2024 года ДБР разоблачило Татьяну Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков у нее нашли почти 6 миллионов долларов наличными, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители открыли дело о незаконном оформлении инвалидности мужчинам, желающим избежать военной службы. В кабинете Крупы обнаружили поддельные документы с перечнем людей и фиктивными диагнозами.

5 октября 2024 года работники ДБР задержали Крупу и сообщили о подозрении в незаконном обогащении. 7 октября Печерский райсуд Киева избрал ей содержание под стражей до 3 декабря с возможностью внести залог в 500 миллионов 1528 гривен. За девять месяцев залог уменьшили до 56 миллионов 18 тысяч гривен.

10 июля 2025 года в Высшем антикоррупционном суде добавили подозрение в декларировании недостоверной информации. Крупа просидела под стражей 11 месяцев, вплоть до 4 сентября 2025, когда ее отпустили в зале суда под новый залог в 20 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что против Татьяны Крупы возбудили дело еще и в Польше. Ее обвиняют там еще и в отмывании средств.