Україна стає беззахисною від ракет та дронів: чому Європа тримає нас на голодному пайку ППО

На тлі новин про нестачу боєприпасів для ППО Росія посилює обстріл енергетичної інфраструктури

Украине может не хватать средств противовоздушной борьбы для обороны от российских обстрелов. Причиной этому является замедление военных поставок из США.

Об этом сообщила The Irish Times со ссылкой на источники, знакомые с логистикой поставок. По их словам, нынешние темпы боевых действий заставляют Киев расходовать ракеты и комплексы быстрее, чем они поступают.

Дефицит ПВО: почему Украина может остаться без "зонта" в небе?

"Это вопрос времени, когда у Украины закончатся боеприпасы ПВО", — цитирует издание собеседника, осведомленного об американских поставках.

Ситуация усугубляется тем, что союзники передают вооружение партиями, между которыми возникают значительные паузы. Страны ЕС недавно договорились предоставить системы ПВО и боеприпасы из своих запасов и закупить дополнительные в США, однако эти поставки начали поступать лишь частично.

Атака на Киев 7 сентября. Фото: "Телеграф", Ян Доброносов

Издание напоминает, что Украина еще во времена администрации Джо Байдена предупреждала о рисках нехватки систем ПВО.

Новое замедление началось после служебной записки, подготовленной в июне главным советником Пентагона Элбриджем Колби для министра обороны Пита Хэгсета. В ней Колби утверждал, что украинские запросы могут еще больше истощить ограниченные американские запасы вооружений, ведь приоритетом Вашингтона должно стать противодействие Китаю.

Белый дом говорит "нет": правда ли, что США останавливают поставки оружия?

В Белом доме отвергают эти утверждения. Официальный представитель заявил, что сообщения о "лишении Киева жизненно важных боеприпасов ПВО" являются ложными, а Минобороны США "тщательно работает над поддержкой потребностей Украины".

Он также добавил, что Дональд Трамп стремится "покончить с убийствами" и поэтому решил продавать оружие союзникам по НАТО, чтобы те могли компенсировать свои поставки Киеву.

В то же время, по словам чиновника, именно европейские страны должны активнее действовать – в частности, прекратить закупку российской нефти и усилить экономическое давление на государства, которые финансируют войну.

Разрушенный дом в Киеве после обстрела 28 августа. Фото: "Телеграф", Ян Доброносов

После проверки десяти ключевых систем Пентагон сначала приостановил, а затем замедлил отправки в Украину. Речь идет о перехватчиках PAC-3 для систем Patriot, десятках ПЗРК Stinger, управляемых артиллерийских снарядах, более 100 ракетах Hellfire, а также ракетах AIM для комплексов NASAMS и самолетов F-16.

Летом Киев потратил значительные запасы, отражая интенсивные обстрелы военных и гражданских объектов. Россия тем временем резко нарастила авиаудары, в частности по объектам энергетики накануне холодов. По данным украинских ВВС, этим летом в среднем ежемесячно запускалось более 5 200 дронов, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

Хотя количество ракетных ударов немного уменьшилось, их все равно сотни ежемесячно. Каждая новая массированная атака заставляет Украину расходовать дефицитные ракеты-перехватчики быстрее, чем успевают поступать американские замены.

Война после встречи на Аляске: что изменил разговор Путина и Трампа?

Атаки РФ усилились после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в прошлом месяце. Среди них – самый массированный с начала войны удар по Киеву и другим городам, когда впервые во время войны было поражено здание Кабинета Министров. Евроамбассадор Катерина Матернова, побывавшая на месте обстрела, подтвердила, что по правительственному кварталу был нанесен удар ракетой "Искандер".

Последствия удару российской ракеты по Кабмину. Фото: ДСНС

На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову координировать работу государственных и региональных структур, а также энергетических компаний по закупке дополнительных систем ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Президент назвал приоритетом перехват иранских дронов "Shahed" и обсудил с командованием Воздушных сил ускорение поставок новых комплексов. Определенную поддержку Украина получает от европейских союзников. После августовского саммита в Вашингтоне была достигнута договоренность о непрямых закупках американского оружия для Киева.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, это стало "переломным моментом". Зеленский сообщил, что только в августе партнеры приобрели вооружение на 2 млрд долларов, включая средства ПВО. Цель Киева – обеспечивать ежемесячные закупки как минимум на 1 млрд долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале сентября на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо российский диктатор Владимир Путин признал, что украинские удары по объектам российского ВПК оказались результативными. По его словам, ситуация дошла до того, что "бедные" россияне, якобы долго терпевшие атаки, теперь "вынуждены" усиливать обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, включая удары в зимний период.