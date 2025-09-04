Тяжелая зима без тепла и света? Экс-министр не порадовал прогнозами на отопительный сезон

Есть способ минимизировать последствия российских атак

Осенне-зимний период 2025-2026 годов может быть достаточно сложным для Украины. Ведь удары по энергетической инфраструктуре, объектам газоснабжения внесут свои коррективы.

Об этом рассказал бывший министр энергетики Юрий Продан в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, Россия может начать атаки на объекты теплоснабжения городов, что станет испытанием для украинских систем.

Продан говорит, что, когда теплоснабжение отсутствует, нужно как можно быстрее спускать воду с батарей, чтобы они не лопнули и не было аварий. Однако готовятся ли к этому местные власти и коммунальщики экс-министру неизвестно.

Он подчеркнул, что физически защитить все масштабные объекты энергетики невозможно. Ведь речь идет о трансформаторах, гидроэлектростанциях и других уязвимых элементах, которые нельзя спрятать под землю. Но способ минимизировать последствия российских атак есть – это эффективная противовоздушная оборона в ключевых точках.

По мнению Продана, украинская энергетика возобновилась где-то на 50% после массированных ударов в 2024. Но потери еще есть и они могут быть достаточно ощутимы зимой, влияя на электро- и теплоснабжение.

"Надо готовиться, знаете, не к прошлой зиме, а к худшей. Мне кажется, я не хочу сказать, что будут там блекауты, но я считаю, что ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Наши люди уже знают, как готовиться, это нужно повторять. Желательно, конечно, если есть возможность куда-то уехать, куда-то за пределы больших городов там, где есть дрова и печка", — подчеркнул Юрий Продан.

