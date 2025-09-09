Для некоторых украинцев из-за зверств России изменят порядок выплат пенсий: чего и кому ждать

9 сентября, в день обстрела, погибли более 20 человек, среди пострадавших — в частности, работники "Укрпочты"

В прифронтовых районах Украины изменят порядок выплаты пенсий из-за опасности для населения и работников почты. Соответствующее решение принято после обстрела мобильного пункта выдачи пенсий в поселке Яровая Донецкой области.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. И хотя авто с деньгами обычно размещают в защищенных местах, вероятно, координаты пункта попали к врагу, что и послужило причиной трагедии.

После этой атаки РФ местные власти вместе с "Укрпочтой" договорились изменить порядок выплаты пенсий для некоторых украинцев в прифронтовых регионах. Детали новых процедур пока не разглашаются, однако они направлены на обеспечение безопасности населения и продолжение предоставления социальных выплат.

Обстрел Яровой — что известно

9 сентября днем на территории поселка раздались взрывы. Россияне попали авиабомбой в мобильный пункт одного из почтовых перевозчиков именно во время проведения выплат. В момент атаки там находились гражданские лица, получавшие пенсии. По предварительным данным, в результате обстрела погибли 23 человека, еще 18 — получили ранения. Среди жертв — местные пенсионеры и работники "Укрпочты".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится поселок Яровая, как он жил до войны, что происходило во время оккупации и почему его жители постоянно оказываются под угрозой обстрелов.