Странам НАТО нужно проработать границы. В сети не прекращаются шутки о Польше, но вспомнили и Украину (фото, видео)
Шахеды залетели в Польшу, вызвав у украинцев волну мемов и шуток о реакции страны и ее союзников по НАТО.
В Польшу в ночь на 10 сентября залетело несколько "шахедов". Реакция страны и НАТО, к которому принадлежит Польша, стали поводом для юмора и мемов. Они не прекращаются и через несколько дней после происшествия. Более того, уже шутят и о такой юмористической реакции Украины.
"Телеграф" собрал самые интересные за последнее время. Главной темой мем остается Польша, стереотипы о ней и вялая реакция на опасность с неба от РФ.
Однако отметим, что Польша сделала существенный шаг — закрыла границу с Беларусью. Это возмутило Россию.
Вторая по популярности тема – реакция НАТО. Эта атака РФ на Польшу раскрыла уязвимость НАТО и неспособность быстро, качественно и недорого защищать свои границы. Границам Альянса советуют посетить психолога.
Не обошлось и без самокритики. Поговорив о Польше, украинцы всегда помнят – следующие дни могут быть сложными. Более того, юмор о поляках может иметь последствия.
Ранее "Телеграф" показывал, как шутили о "шахедах" в Польше 10 сентября. Отдельной темой упоминалось блокирование границы польскими перевозчиками для украинского зерна.