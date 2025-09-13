Укр

Странам НАТО нужно проработать границы. В сети не прекращаются шутки о Польше, но вспомнили и Украину (фото, видео)

Галина Михайлова
Польша стала главной темой мемов, в которых вспомнили и бобра Новость обновлена 13 сентября 2025, 09:50
Польша стала главной темой мемов, в которых вспомнили и бобра. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Шахеды залетели в Польшу, вызвав у украинцев волну мемов и шуток о реакции страны и ее союзников по НАТО.

В Польшу в ночь на 10 сентября залетело несколько "шахедов". Реакция страны и НАТО, к которому принадлежит Польша, стали поводом для юмора и мемов. Они не прекращаются и через несколько дней после происшествия. Более того, уже шутят и о такой юмористической реакции Украины.

"Телеграф" собрал самые интересные за последнее время. Главной темой мем остается Польша, стереотипы о ней и вялая реакция на опасность с неба от РФ.

Курва бобер мем о шахедах
Мем о бобрах вышел на новый уровень
Мем о беспокойстве Польши
Это же нужно забеспокоиться, но ничего не сделать
Мем о депортации россиян и белорусов из Польши
Польша могла бы сделать резкие шаги, но не стоит обманываться

Однако отметим, что Польша сделала существенный шаг — закрыла границу с Беларусью. Это возмутило Россию.

Вторая по популярности тема – реакция НАТО. Эта атака РФ на Польшу раскрыла уязвимость НАТО и неспособность быстро, качественно и недорого защищать свои границы. Границам Альянса советуют посетить психолога.

Мем о ПВО в Польше
НАТО и Украина смотрят на требования Польши о ПВО
Мем о 5 статье НАТО
Польша больше не НАТО? Что скрывает пятая статья
Мем о границах НАТО
Проработать границы не помешает

Не обошлось и без самокритики. Поговорив о Польше, украинцы всегда помнят – следующие дни могут быть сложными. Более того, юмор о поляках может иметь последствия.

Со стороны Украины летят – мем
Украинцы не останавливаются в шутках
Поляки вспомнят Украине мемы
Потенциальный сценарий "злопамятства"

Ранее "Телеграф" показывал, как шутили о "шахедах" в Польше 10 сентября. Отдельной темой упоминалось блокирование границы польскими перевозчиками для украинского зерна.