Новости и скорая информация о событиях в Украине и мире всегда были востребованы читателями. Поэтому газеты были в конце 90-х в начале 2000-х очень популярны. Среди них и "Факты и комментарии".

Первый номер газеты "Факты" (полное название "Факты и комментарии") вышел в августе 1997 года. Газета долгое время печаталась на русском языке даже после начала войны на востоке и начала полномасштабной войны в Украине.

Газета "Факты и комментарии" в 2015 году

Издание имело характерный дизайн конца 90-х – большие заголовки, яркие цвета на первой странице и насыщенную верстку с многочисленными фотографиями. Газета выходила в формате таблоида, что делало ее удобной для чтения в транспорте и работе.

Газета "Факты и комментарии" в сентябре 1997 года

Это всеукраинское ежедневное издание, первоначально выходившее пять раз в неделю (кроме воскресенья и понедельника), а с января 2018 года перешло на формат еженедельника, тогда как его веб-портал продолжает круглосуточно освещать новости.

На страницах газеты печатали широкий спектр материалов — от политических новостей и экономических аналитических статей до криминальной хроники и скандальных расследований. Особое внимание было уделено жизни знаменитостей, громким судебным процессам и резонансным событиям в мире шоу-бизнеса.

Как выглядели страницы газеты "Факты и комментарии" в 1998 году

Газета также содержала рубрики о здоровье, спорте, культуре и телепрограмме. Отличительной чертой издания были большие фоторепортажи и интервью с известными личностями.

Страницы о спорте в газете "Факты и комментарии" 1998 года

По данным TNS за 2006 и 2009 годы, "Факты и комментарии" занимали второе место среди ежедневных изданий. В 2010 году издание стало лидером сегмента "Издание общего интереса", аудитория одного номера "Фактов" достигала более 1 300 000 человек.

Путь газеты не был прост. В 2009 году из-за финансового кризиса издание вынуждено было закрыть дистрибьюторскую сеть, что существенно повлияло на тираж и доходы.

В 2015 году редакция сократила персонал из-за экономических трудностей, вызванных войной на востоке Украины и общей нестабильностью в стране.

В июне 2016 г. издание было продано генеральному директору и редактору Александру Швецу, что позволило сохранить газету и продолжить ее деятельность в условиях сложного медиарынка.

Не кажется с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Последний номер вышел 24 февраля 2022 года.

