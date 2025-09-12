"Независимости — ДА". Как в 1990-х выглядела самая главная газета Украины (фото)

Укр

Как выглядела известная газета "Голос Украины" во времена основания. Фото Unsplash/коллаж "Телеграфа"

"Голос Украины" из первых номеров выполнял сразу две функции: информативную и официальную

Газеты в Украине всегда были важным источником информации, а в отсутствие интернета еще и главным каналом коммуникации между государством и обществом. Одним из самых заметных изданий стал "Голос Украины" — официальная газета Верховной Рады, которая выходит непрерывно с 1 января 1991 года.

В 90-х и 2000-х "Голос Украины" был хорошо узнаваем среди читателей: на первой полосе, по центру, красовалась большая синая надпись с засечками, а рядом — государственный герб. Для многих граждан этот дизайн ассоциировался с официальностью.

"Голос Украины" из первых номеров выполнял сразу две функции: информативную и официальную. На его страницах можно найти материалы о работе Верховной Рады, деятельности депутатских фракций, комитетов, временных комиссий, а также репортажи с парламентских заседаний. В то же время, газета была местом официального обнародования принятых законов и постановлений, что делало ее ключевым источником для юристов, чиновников и простых граждан.

В 2000-х годах дизайн газеты оставался практически неизменным: строгий стиль, черно-белая верстка с акцентом на текст и несколько фотографий.

Сегодня "Голос Украины" продолжает свою миссию. Газета выходит пять раз в неделю — со вторника по субботу — на украинском языке. Кроме печатной версии, действует электронная, имеющая архив с 1991 года. Стоимость печатной подписки составляет 174 гривны в месяц, в то время как электронный доступ стоит 10 гривен в день.

В издании по-прежнему публикуются материалы о политических процессах в стране, деятельности парламента и органов местного самоуправления. Кроме того, газета уделяет внимание социальным вопросам, культурной жизни и международным событиям.

С 2002 по 2023 год главным редактором газеты был Анатолий Горлов, а ныне обязанности директора исполняет Сергей Демский.

Ранее Телеграф сообщал, как выглядел Киев начала 90-х в объективе известного фотографа Павла Пащенко.

